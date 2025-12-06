ETV Bharat / state

हिमाचल में बागवानों को मिलेंगे रुट स्टॉक सेब के पौधे, बागवानी विभाग वितरित करेगा 64 हजार से अधिक प्लांट

उद्यान विभाग के अनुसार, सेब के क्लोनल रूटस्टॉक के कुल 23,305 सेब पौधे वितरित किए जाएंगे. इसके साथ ही सेब के सीडलिंग रूटस्टॉक के 41,276 पौधे वितरित किए जाएंगे. सेब के बाद जापानी फल के 12,276 पौधे भी बागवानों को मिलेंगे. इस अलावा आडू, बादाम, प्लम, नाशपाती, खुमानी, अखरोट और कीवी के पौधे भी भी दिए जाने हैं.

उद्यान फल विकास परियोजना बजौरा के विषय वाद्य विशेषज्ञ डॉक्टर रोशन आनंद ने बताया, 'बागवानों की डिमांड के अनुसार इस साल 64,581 पौधे वितरित किए जा रहे हैं. इसके अलावा कैसे पौधों की देखभाल करनी है? उसकी भी जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी. ताकि बागवानों को पौधों में बीमारियों सहित अन्य दिक्कत का सामना न करना पड़े'.

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, मंडी और लाहौल स्पीति जिले बागवानों को इस महीने उद्यान फल विकास परियोजना बजौरा के तहत बागवानी विभाग की नर्सरियों में तैयार सेब के क्लोनल रूटस्टॉक और सीडलिंग रूटस्टॉक के 64,581 पौधे बागवानों को वितरित किए जाएंगे. ये पौधे कुल्लू, मंडी और लाहौल-स्पीति के बागवानों की डिमांड के अनुसार दिए जाएंगे. इनके वितरण की विभाग की ओर से तैयारी कर ली गई है. विभाग के अनुसार 8 दिसंबर से इनका वितरण किया जाएगा. हालांकि, इस साल के लिए रेट फाइनल होना अभी बाकी है. वही, बीते साल एक पौधे की कीमत 180 रुपए तय की गई थी.

बागवानी विभाग वितरित करेगा 64 हजार से अधिक प्लांट (FILE)

इन पौधों की खासियत यह है कि इनकी विभाग द्वारा गारंटी दी जाती है. विभाग की नर्सरियों में तैयार होने के कारण इनमें बीमारी की आशंका भी नहीं होती है. ऐसे में बागवान इन पौधों की खरीद में अधिक दिलचस्पी दिखाते हैं. गौर रहे कि पिछले साल सेब का एक पौधा 180 रुपये में और प्लम का 150 रुपए का दिया गया था. इस साल पौधों की कीमत फिलहाल तय नहीं की गई हैं.

दिसंबर महीना की 8 तारीख के बाद इन पौधों की खरीद शुरू हो पाएगी. दिसंबर माह में बागवानों की ओर से नए पौधे लगाने के लिए गड्ढे आदि बनाए जाएंगे. बागवान रेवत राम ठाकुर, नवीन शर्मा और हरीश ने कहा, 'जरूरत के अनुसार सेब पौधे खरीदकर बगीचों में लाए जाएंगे. कुल्लू जिले की नर्सरियों में सेब, प्लम के हजारों पौधे तैयार किए जाते हैं. ऐसे में पंजीकृत नर्सरी संचालकों से बागवान हर साल पौधे खरीदते हैं. जिला कुल्लू से हर साल पौधे जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड आदि राज्यों में भी भेजे जाते हैं'.

बागवानी विभाग से मिली जानकारी के अनुसार रूटस्टॉक सेब का पेड़ वास्तव में दो अलग-अलग पौधों को जोड़कर बनता है. पौधे के नीचे का जड़ वाला हिस्सा रूटस्टॉक और ऊपर का फल देने वाला हिस्सा कलम कहा जाता है. रूटस्टॉक तय करता है कि पेड़ कितना बड़ा होगा. बौने रूटस्टॉक छोटे, आसानी से प्रबंधित होने वाले पेड़ बनाते हैं, जो कम जगह में ज्यादा उत्पादन देते हैं. जैसे प्रदेश में सेब के M.9 पौधे काम कर रहे हैं.

रुट स्टॉक सेब के पौधे (FILE)

इसके अलावा रूटस्टॉक से पेड़ की रोग प्रतिरोधक क्षमता (फायर ब्लाइट, एफिड), मिट्टी के अनुकूल, और ठंड सहने की क्षमता बढ़ती है. वही, रूटस्टॉक पर ग्राफ्ट किए गए पेड़ बीज से उगाए गए पेड़ों की तुलना में बहुत जल्दी फल देना शुरू कर देते हैं. जिससे बागवानों को काफी फायदा होता हैं.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में दिसंबर में भी आसमान से राहत बरसने की उम्मीदें कम, जानें इसकी पीछे की वजह?