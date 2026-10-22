हिमाचल में बागवानों को इस दिन से मिलेंगे सेब समेत इन अन्य फलों के नए वैरायटी के पौधे, जानें कैसे करें डिमांड?
हिमाचल में बागवानों को उच्च गुणवत्ता के पौधे उपलब्ध करवाने और अनधिकृत बिक्री पर रोक लगाने के लिए बागवानी विभाग सतर्क. रश्मिराज भारद्वाज की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 2:49 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में सेब समेत अन्य फलों की बागवानी करने वाले किसानों के लिए अहम खबर है. अगर आप भी अपने बगीचे में नई वैरायटी के पौधे लगाकर उत्पादन और कमाई बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी से अपनी पसंद की वैरायटी के अनुसार पौधों की डिमांड भेजने की तैयारी कर लें. प्रदेश में बागवानों को 15 दिसंबर से सेब, आड़ू, नाशपाती, खुमानी और पलम की लेटेस्ट वैरायटी के पौधे मिलने शुरू हो जाएंगे. इसके लिए बागवानी विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और बागवानों से वैरायटी के हिसाब से पौधों की मांग मांगी है.
बागवानों को अपनी जरूरत के अनुसार पौधों की डिमांड पहले ही भेजनी होगी. बागवानी विभाग इसी मांग के आधार पर उच्च गुणवत्ता के पौधे उपलब्ध करवाएगा. हालांकि, पौधों के लिए बागवानों को कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी, इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है. ऐसे में बागवानों की नजर अब विभाग की ओर से निर्धारित किए जाने वाले रेट पर भी रहेगी.
फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व
बागवानी विभाग की ओर से पौधों का वितरण फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यानी पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा. ऐसे में बागवानों के लिए समय रहते अपनी मांग दर्ज करवाना महत्वपूर्ण होगा. पौधों की उपलब्धता और उनकी वैरायटी के अनुसार विभाग बागवानों को पौधे मुहैया करवाएगा. बागवान अपनी डिमांड संबंधित क्षेत्र के हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर (एचडीओ), संबंधित जिले के डिप्टी डायरेक्टर या सीधे उद्यान निदेशालय को भेज सकते हैं. इससे विभाग को पहले से यह जानकारी मिल सकेगी कि किस क्षेत्र में किस फल की कौन-सी वैरायटी के पौधों की कितनी जरूरत है.
कब तय होंगे पौधों के रेट?
सेब सहित अन्य फलों के पौधों की कीमत को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है. बागवानी विभाग के अनुसार, सेब सहित अन्य फल प्रजातियों के पौधों के रेट अक्टूबर के अंतिम सप्ताह या नवंबर के पहले सप्ताह में तय किए जाने हैं. रेट फाइनल होने के बाद बागवानों को पौधों की खरीद पर होने वाले खर्च की जानकारी मिल सकेगी.
सरकारी नर्सरियों से मिलेंगे पौधे
बागवानों को पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रदेशभर में बागवानी विभाग की 63 नर्सरियों से पौधे उपलब्ध करवाए जाएंगे. विभाग ने इन सभी नर्सरियों से पौधों का रिकॉर्ड भी मांग लिया है, ताकि उपलब्ध स्टॉक और बागवानों की मांग के बीच बेहतर तालमेल बनाया जा सके. इसका उद्देश्य बागवानों को उनकी जरूरत के अनुसार पौधे उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया को आसान बनाना है.
बिना लाइसेंस पौधे बेचने पर सख्त कार्रवाई
हिमाचल में बागवानों को उच्च गुणवत्ता के पौधे उपलब्ध करवाने और अनधिकृत बिक्री पर रोक लगाने के लिए बागवानी विभाग सतर्क हो गया है. प्रदेश में बिना लाइसेंस पौधे बेचने की अनुमति नहीं है. यदि कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस पौधों की बिक्री करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ नर्सरी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी. वहीं, बागवानी विभाग से पंजीकृत निजी नर्सरियां भी पौधों की बिक्री कर सकती हैं, लेकिन उन्हें विभाग की ओर से निर्धारित दरों का पालन करना होगा. विभाग ने इस संबंध में जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं.
बागवानी विभाग के अतिरिक्त निदेशक विद्यासागर का कहना है, "प्रदेश में 15 दिसंबर के बाद सेब सहित अन्य किस्मों के फल पौधों की बिक्री शुरू की जाएगी. इसके लिए बागवान संबंधित जिलों में डिप्टी डायरेक्टर सहित एचडीओ को पौधों की डिमांड भेज दें. पौधों का वितरण फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर किया जाएगा."
पंजीकृत निजी नर्सरियों को सख्त निर्देश
हिमाचल प्रदेश में बागवानी विभाग के पास कुल 666 निजी नर्सरियां पंजीकृत हैं. इन नर्सरियों को निर्धारित नियमों के तहत पौधों की बिक्री करनी होगी. ऐसे में बागवानों के लिए भी जरूरी है कि वे पौधे खरीदने से पहले नर्सरी के पंजीकरण और पौधों की गुणवत्ता की पुष्टि कर लें, ताकि उन्हें अच्छी गुणवत्ता के पौधे मिल सकें और भविष्य में बगीचे की उत्पादकता बेहतर बनाने में मदद मिले.
गुणवत्ता से समझौता नहीं
हिमाचल प्रदेश बागवानी विभाग ने आगामी बागवानी सीजन के लिए उच्च गुणवत्ता वाले पौधे उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. बागवानों से वैरायटी के अनुसार डिमांड मिलने के बाद विभाग नर्सरियों से पौधे उखाड़कर वितरण के लिए उपलब्ध करवाएगा. इन पौधों को लेकर विभाग गुणवत्ता के मामले में कोई समझौता नहीं करेगा. बागवानों को पौधे वितरित करने से पहले उनकी पूरी जांच की जाएगी, ताकि उन्हें स्वस्थ और गुणवत्तापूर्ण पौधे मिल सके. बागवानों को ये पौधे जिले में खंड स्तर पर और उद्यान बिक्री एवं प्रसार कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाएंगे.
पौधों का वितरण फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व यानी पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा. ऐसे में बागवानों के लिए समय रहते अपनी मांग दर्ज करवाना भी महत्वपूर्ण होगा, ताकि उपलब्धता के अनुसार उन्हें अपनी पसंद की वैरायटी के पौधे मिल सके. विभाग का जोर लेटेस्ट वैरायटी के पौधे उपलब्ध करवाने के साथ उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर भी रहेगा, जिससे प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के साथ बागवानों को बेहतर उत्पादन के अवसर मिल सकें.
हिमाचल प्रदेश में बागवानी
हिमाचल प्रदेश में बागवानी के क्षेत्र में छह वर्षों के दौरान लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई, लेकिन वर्ष 2025-26 में बागवानी का एरिया कम हुआ है. प्रदेश में वर्ष 2020-21 में जहां 2,34,779 हेक्टेयर क्षेत्र में बागवानी की जाती थी. वहीं, वर्ष 2024-25 तक यह बढ़कर 2,37,368 हेक्टेयर पहुंच गया. हालांकि, वर्ष 2025-26 में बागवानी के तहत दर्ज क्षेत्र घटकर 2,33,773 हेक्टेयर रह गया है. ऐसे में पिछले वर्षों के आंकड़ों पर गौर करें तो प्रदेश में बागवानी के क्षेत्र में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है.
पांच साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2020-21 में बागवानी के तहत कुल 2,34,779 हेक्टेयर क्षेत्र था. इसी तरह से वर्ष 2021-22 में बागवानी का क्षेत्र बढ़कर 2,35,785 हेक्टेयर हो गया. वर्ष 2022-23 में इसमें बढ़ोतरी जारी रही और कुल क्षेत्र 2,36,466 हेक्टेयर पहुंच गया. वर्ष 2023-24 में 2,36,950 हेक्टेयर क्षेत्र में बागवानी की गई. इसी तरह से वर्ष 2024-25 में बागवानी का कुल क्षेत्र बढ़कर 2,37,368 हेक्टेयर हो गया. वहीं, वर्ष 2025-26 में बागवानी के तहत दर्ज क्षेत्र घटकर 2,33,773 हेक्टेयर रह गया.
6 वर्षों में किस साल कितना रहा फलों का उत्पादन?
हिमाचल प्रदेश में बागवानी क्षेत्र के तहत फलों के उत्पादन में पिछले छह वर्षों के दौरान लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. कभी फलों की पैदावार में बढ़ोतरी दर्ज की गई तो कभी उत्पादन में गिरावट ने बागवानी क्षेत्र की तस्वीर बदल दी. हालांकि, वर्ष 2025-26 में फलों के उत्पादन ने पिछले सभी वर्षों को पीछे छोड़ते हुए नया रिकॉर्ड कायम किया है. प्रदेश में इस साल फलों का कुल उत्पादन बढ़कर 8,41,873 मीट्रिक टन तक पहुंच गया, जो इन छह वर्षों में सबसे अधिक है.
इससे पहले वर्ष 2022-23 में भी फलों की पैदावार 8 लाख मीट्रिक टन के पार पहुंची थी, लेकिन इसके बाद लगातार दो वर्षों तक उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई. अब वर्ष 2025-26 के आंकड़ों में आई तेजी ने एक बार फिर प्रदेश के फल उत्पादन में बढ़ोतरी की तस्वीर सामने रखी है.
आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में वर्ष 2020-21 के दौरान फलों का कुल उत्पादन 6,24,485 मीट्रिक टन दर्ज किया गया था. इसके अगले वर्ष यानी 2021-22 में उत्पादन में अच्छी बढ़ोतरी हुई और यह बढ़कर 7,53,977 मीट्रिक टन तक पहुंच गया. इसके बाद वर्ष 2022-23 में भी फलों की पैदावार में तेजी जारी रही और कुल उत्पादन 8,14,611 मीट्रिक टन दर्ज किया गया. इस तरह लगातार दो वर्षों तक फलों के उत्पादन में बढ़ोतरी देखने को मिली.
हालांकि, उत्पादन में बढ़ोतरी का यह सिलसिला ज्यादा समय तक कायम नहीं रह सका. वर्ष 2023-24 में फलों की पैदावार में बड़ी गिरावट दर्ज की गई और उत्पादन घटकर 6,37,229 मीट्रिक टन रह गया. इसके बाद वर्ष 2024-25 में उत्पादन में मामूली सुधार हुआ और कुल पैदावार 6,48,325 मीट्रिक टन दर्ज की गई, लेकिन 2025-26 में असली उछाल देखने को मिला, जब फलों का उत्पादन बढ़कर 8,41,873 मीट्रिक टन तक पहुंच गया.
एक साल में 1.93 लाख मीट्रिक टन से अधिक की बढ़ोतरी
फलों के उत्पादन में वर्ष 2024-25 और वर्ष 2025-26 के आंकड़ों की तुलना की जाए तो एक साल के भीतर 1,93,548 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. प्रतिशत के लिहाज से यह वृद्धि करीब 29.9 फीसदी बैठती है. वहीं, वर्ष 2023-24 में दर्ज 6,37,229 मीट्रिक टन उत्पादन की तुलना में वर्ष 2025-26 की पैदावार 2,04,644 मीट्रिक टन अधिक रही. कुल मिलाकर, छह वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश में फलों का उत्पादन कई उतार-चढ़ाव से गुजरने के बाद वर्ष 2025-26 में अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंचा है. बागवानी विशेषज्ञ एसपी भारद्वाज का कहना है कि, "उत्पादन में इस बदलाव के पीछे मौसम, फसल की स्थिति और अन्य कारकों की काफी अधिक भूमिका रहती है."
हिमाचल की अर्थव्यवस्था में फलों का योगदान
हिमाचल प्रदेश में सेब और अन्य फलों की मिठास अब लाखों परिवारों की आजीविका और प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मजबूती का बड़ा आधार बन चुकी है. पहाड़ों में लहलहाते बगीचे प्राकृतिक सुंदरता, हजारों करोड़ रुपये के कारोबार के साथ रोजगार और आर्थिक समृद्धि के नए अवसर भी पैदा कर रहे हैं. प्रदेश की अर्थव्यवस्था में फलों का सालाना योगदान 5500 करोड़ रुपये से अधिक है.
वहीं, अकेले सेब कारोबार से करीब 2.5 लाख परिवार प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं. इसके अलावा अन्य फलों की खेती, तुड़ान, पैकिंग, ढुलाई, भंडारण और विपणन जैसी गतिविधियों से भी लाखों की संख्या में लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है. ऐसे में फल कारोबार हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक रीढ़ बनकर उभरा है और प्रदेश के हजारों बागवान परिवारों की खुशहाली में अहम भूमिका निभा रहा है.
ये भी पढ़ें: 30 अक्टूबर तक कर लें ये जरूरी काम, वरना मोदी सरकार की इस योजना से धोना पड़ेगा हाथ
ये भी पढ़ें: हिमाचल पर पांच साल में 24,715 करोड़ की मार, अब केंद्र के सामने खुलेगा मानसून की तबाही का पूरा हिसाब
ये भी पढ़ें: क्यों हिमाचल लाई गई थी ये 'तोप', जिसे चलाने पर हाईकोर्ट ने लगाया बैन, क्या था इसका काम?