ETV Bharat / state

हिमाचल में बागवानों को इस दिन से मिलेंगे सेब समेत इन अन्य फलों के नए वैरायटी के पौधे, जानें कैसे करें डिमांड?

फलों के नए वैरायटी के पौधों की बिक्री लिए बागवानी विभाग की तैयारी ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में सेब समेत अन्य फलों की बागवानी करने वाले किसानों के लिए अहम खबर है. अगर आप भी अपने बगीचे में नई वैरायटी के पौधे लगाकर उत्पादन और कमाई बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी से अपनी पसंद की वैरायटी के अनुसार पौधों की डिमांड भेजने की तैयारी कर लें. प्रदेश में बागवानों को 15 दिसंबर से सेब, आड़ू, नाशपाती, खुमानी और पलम की लेटेस्ट वैरायटी के पौधे मिलने शुरू हो जाएंगे. इसके लिए बागवानी विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और बागवानों से वैरायटी के हिसाब से पौधों की मांग मांगी है.

बागवानों को अपनी जरूरत के अनुसार पौधों की डिमांड पहले ही भेजनी होगी. बागवानी विभाग इसी मांग के आधार पर उच्च गुणवत्ता के पौधे उपलब्ध करवाएगा. हालांकि, पौधों के लिए बागवानों को कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी, इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है. ऐसे में बागवानों की नजर अब विभाग की ओर से निर्धारित किए जाने वाले रेट पर भी रहेगी.