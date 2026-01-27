ETV Bharat / state

हिमाचल में शहद उत्पादन से बंपर कमाई, सालाना 800 मीट्रिक टन हो रहा उत्पादन

ग्रामीण क्षेत्रों में आय का मजबूत जरिया बना मधुमक्खी पालन (ETV BHARAT)

मधुमक्खी पालन से सिर्फ शहद ही नहीं, बल्कि मोम (वैक्स), पराग (पोलन ग्रेन), रॉयल जेली, प्रोपोलिस और मधुमक्खी का डंक जैसे मूल्यवान उत्पाद भी प्राप्त होते हैं. इन उत्पादों का औषधीय और व्यावसायिक महत्व काफी अधिक है. खासतौर पर पोलन ग्रेन को आजकल प्राकृतिक सुपरफूड के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें प्रोटीन, विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं.

मधुमक्खियों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य पॉलिनेशन (परागण) होता है. विशेषज्ञों के अनुसार, मधुमक्खियों द्वारा किए गए पॉलिनेशन से फसलों की उत्पादकता में 20 से 25 प्रतिशत तक की वृद्धि होती है. इससे न केवल किसानों की आय बढ़ती है, बल्कि मिट्टी की गुणवत्ता और पर्यावरण संतुलन भी बेहतर होता है. फल, सब्जी और तिलहन फसलों के लिए मधुमक्खियां बेहद लाभकारी साबित हो रही हैं.

कांगड़ा: हिमाचल प्रदेश में मधुमक्खी पालन अब केवल शहद तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में आय का मजबूत जरिया बनकर उभर रहा है. राज्य में शहद उत्पादन से जहां किसानों और युवाओं को अच्छी कमाई हो रही है, वहीं परागण के जरिए फसलों की पैदावार में भी 20 से 25 फीसदी तक बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. मौजूदा समय में हिमाचल में सालाना करीब 800 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन हो रहा है, जो प्रदेश की आर्थिकी को नई दिशा दे रहा है.

प्रदेश में युवाओं के बीच जिम और फिटनेस का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है. जिम के बाद प्रोटीन की जरूरत को पूरा करने के लिए पोलन ग्रेन एक प्राकृतिक विकल्प बनकर सामने आया है. मधुमक्खियों द्वारा फूलों से एकत्र किया गया यह पराग मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है, जिससे इसकी मांग लगातार बढ़ रही है.

उद्यानिकी विभाग के नॉर्थ जोन (कांगड़ा) की सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट (एपिकल्चर) डॉ. निशा मेहरा ने बताया, "हिमाचल के छह जिलों कांगड़ा, चंबा, ऊना, हमीरपुर, कुल्लू और लाहौल में मधुमक्खी पालन सक्रिय रूप से किया जा रहा है. विभाग के अंतर्गत करीब 800 सरकारी मधुमक्खी बॉक्स हैं. इसके अलावा निजी स्तर पर भी बड़ी संख्या में लोग इस कार्य से जुड़े हुए हैं."

शहद प्रोसेसिंग और बिक्री की व्यवस्था

मधुमक्खी पालक सीजन के दौरान शहद एकत्र कर चैतडू कलेक्शन सेंटर में भेजते हैं, जहां शहद की प्रोसेसिंग की जाती है. निजी मधुमक्खी पालक 8 रुपये प्रति किलो की दर से अपना शहद प्रोसेस करवा सकते हैं. प्रोसेस किया गया शहद 320 रुपये प्रति किलो तक बिकता है, जबकि अनप्रोसेस्ड शहद 200 से 250 रुपये प्रति किलो की कीमत पर बाजार में बेचा जाता है. इससे मधुमक्खी पालकों को अच्छी आमदनी हो रही है.

शहद प्रोसेसिंग यूनिट (ETV BHARAT)

अलग-अलग किस्म के शहद

डॉ. निशा मेहरा ने बताया कि मधुमक्खियों को जीवित रहने के लिए फ्लोरा की आवश्यकता होती है. जब प्राकृतिक रूप से फूल उपलब्ध नहीं होते, तो मधुमक्खियों को चीनी का घोल दिया जाता है और उन्हें फ्लोरा वाले क्षेत्रों में माइग्रेशन पर ले जाया जाता है. दिसंबर से फरवरी के दौरान मधुमक्खियों को पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान ले जाया जाता है, जहां सरसों की खेती होती है. इससे शहद उत्पादन तो होता ही है, साथ ही वहां की फसलों को पॉलिनेशन का लाभ भी मिलता है. मार्च-अप्रैल में हिमाचल में लीची का शहद, अप्रैल-मई में मल्टीफ्लोरा शहद और जून-जुलाई में खैर का शहद निकाला जाता है.

अलग-अलग किस्म के शहद (ETV BHARAT)

सालाना 800 मीट्रिक टन शहद उत्पादन

प्रदेश में करीब 2500 मधुमक्खी पालक हैं, जिनके पास लगभग 60 हजार मौन वंश (Bee Colonies) हैं. एक बॉक्स से औसतन 20 किलो शहद सालाना प्राप्त होता है, जिसकी कीमत लगभग 3 हजार रुपये होती है. इन्हीं से हिमाचल में सालाना करीब 800 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन किया जा रहा है. इसके साथ ही पोलन और वैक्स की भी अच्छी कमाई होती है.

हिमाचल में सालाना 800 मीट्रिक टन शहद का हो रहा उत्पादन (ETV BHARAT)

सब्सिडी और प्रशिक्षण की सुविधा

डॉ. निशा मेहरा ने बताया कि मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से सब्सिडी का भी प्रावधान है. प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पर 50 फीसदी तक सब्सिडी दी जाती है. इसके अलावा 5 से 7 दिन की ट्रेनिंग के माध्यम से मधुमक्खियों की देखरेख, रोग नियंत्रण और शहद निष्कर्षण की जानकारी दी जाती है. मुख्यमंत्री मधु विकास योजना के तहत 50 बॉक्स पर 1.76 लाख रुपये तक की सब्सिडी और माइग्रेशन के लिए आने-जाने का खर्च भी दिया जाता है.

