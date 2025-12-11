साल में इतनी बार बनेंगे हिमकेयर योजना के कार्ड, छूट गया मौका तो करना होगा ये काम

ETV Bharat / state

शिमला: हिमाचल में हिमकेयर योजना (Himcare Yojana) के तहत लोगों को अस्पताल में निशुल्क इलाज का लाभ मिल रहा है. लेकिन योजना को लेकर अक्सर लोगों के मन में एक सवाल उठता रहता है कि हिमकेयर कार्ड आखिर कब और कैसे बनते हैं? क्योंकि बिना कार्ड बनाए आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते. कई लोग अस्पतालों के चक्कर लगाते हैं लेकिन सही जानकारी न मिलने से परेशान रहते हैं. इसी वजह से यह मुद्दा बीते विधानसभा के शीतकालीन सत्र में उठा.

विधायकों ने पूछा- साल में कितनी बार बनते हैं कार्ड?

नाचन के भाजपा विधायक विनोद कुमार और बिलासपुर के भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल ने विधानसभा में पूछा कि हिमकेयर कार्ड साल में कितनी बार जाते हैं और सरकार ने अब तक निजी अस्पतालों को कितनी राशि का भुगतान किया है?

HIMCARE YOJANA
सरकार द्वारा निजी अस्पतालों को किया गया भुगतान (Himachal Government)

साल में चार बार बनते हैं हिमकेयर कार्ड

स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने जवाब देते हुए बताया कि हिमकेयर योजना के कार्ड अब साल में चार बार मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में बनाए जाते हैं. यदि किसी का कार्ड इन महीनों में भी नहीं बन पाया है, तो आपातकाल में आयुर्विज्ञान कॉलेज, जिला अस्पताल और जोनल अस्पताल के अधिकारी साल में 100 पात्र लोगों के कार्ड बनाने के लिए अधिकृत हैं.

HIMCARE YOJANA
सरकार द्वारा निजी अस्पतालों को किया गया भुगतान (Himachal Government)

निजी अस्पतालों को ₹2 अरब से अधिक का भुगतान

मंत्री ने बताया कि पिछले तीन वर्षों में सरकार ने हिमकेयर योजना के तहत निजी अस्पतालों को 2 अरब 11 करोड़ 27 लाख 40 हजार 676 रुपये का भुगतान किया है. यह भुगतान पैकेज दरों के हिसाब से किया गया है. उन्होंने बताया कि संभावित अनियमितताओं की जांच भी चल रही है और रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई होगी.

क्या है हिमकेयर योजना?

हिमकेयर योजना हिमाचल सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजना है. इस योजना का मकसद गरीब, जरूरतमंद लोगों, वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों को इलाज के लिए 5 लाख रुपये तक की निःशुल्क सुविधा देना है. हिमकेयर कार्ड बनवाने के बाद लोग सरकारी और पंजीकृत निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज, दवाइयां और जांच करवा सकते हैं. कार्ड बनाने के लिए तय महीनों में नजदीकी अस्पताल या हेल्थ सेंटर में संपर्क करना होता है.

