हिमकेयर योजना में बड़ा बदलाव, सरकार ने इलाज के लिए अनिवार्य किया ये दस्तावेज

शिमला: हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में एक और बड़ा व्यवस्था परिवर्तन किया है. प्रदेश की महत्वाकांक्षी हिमकेयर योजना का लाभ लेने के लिए अब आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है. इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव एम सुधा देवी की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है. सरकार का कहना है कि इस बदलाव से फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगेगी और योजना का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचेगा.

सरकार ने क्यों किया बदलाव?

प्रदेश में हिमकेयर योजना को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं.कई मामलों में निजी अस्पतालों और मेडिकल स्टोरों को अनुचित लाभ मिलने के आरोप लगे थे. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धर्मशाला में आयोजित विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में स्पष्ट कहा था कि योजना की मूल भावना से खिलवाड़ हुआ है. उन्होंने माना कि गरीबों का इलाज तो हुआ, लेकिन सिस्टम का दुरुपयोग भी हुआ, जिसे रोकना जरूरी है.

अधिसूचना के अनुसार अब हिमकेयर योजना के तहत इलाज से पहले लाभार्थी का आधार प्रमाणीकरण किया जाएगा. अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों को पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज दिया जाता है, लेकिन अब इस सुविधा के लिए आधार से पहचान सत्यापित करनी होगी. सरकार का मानना है कि इससे एक व्यक्ति द्वारा कई बार लाभ लेने या फर्जी नामों से इलाज कराने जैसी गड़बड़ियों पर रोक लगेगी.

आधार नहीं है तो क्या होगा?

नई व्यवस्था में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन लोगों के पास आधार संख्या नहीं है, उन्हें आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा. बच्चों के मामलों में माता-पिता या अभिभावकों की सहमति से नामांकन कराया जा सकेगा. इसके लिए लाभार्थी किसी भी अधिकृत आधार नामांकन केंद्र पर जाकर प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. UIDAI की वेबसाइट पर केंद्रों की सूची उपलब्ध कराई गई है.

सरकार चलाएगी जागरूकता अभियान

लाभार्थियों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग अपनी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के माध्यम से सभी जरूरी इंतजाम करेगा. सरकार मीडिया के जरिए बड़े पैमाने पर जानकारी देगी, ताकि लोगों को हिमकेयर योजना में आधार की अनिवार्यता की पूरी जानकारी मिल सके. इसका मकसद लोगों को जागरूक करना है, न कि उन्हें योजना से वंचित करना.

