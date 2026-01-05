हिमकेयर योजना में बड़ा बदलाव, सरकार ने इलाज के लिए अनिवार्य किया ये दस्तावेज
हिमाचल सरकार ने हिमकेयर योजना में बड़ा बदलाव किया है. अब इलाज के लिए ये दस्तावेज अनिवार्य होगा.
January 5, 2026
शिमला: हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में एक और बड़ा व्यवस्था परिवर्तन किया है. प्रदेश की महत्वाकांक्षी हिमकेयर योजना का लाभ लेने के लिए अब आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है. इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव एम सुधा देवी की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है. सरकार का कहना है कि इस बदलाव से फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगेगी और योजना का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचेगा.
सरकार ने क्यों किया बदलाव?
प्रदेश में हिमकेयर योजना को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं.कई मामलों में निजी अस्पतालों और मेडिकल स्टोरों को अनुचित लाभ मिलने के आरोप लगे थे. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धर्मशाला में आयोजित विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में स्पष्ट कहा था कि योजना की मूल भावना से खिलवाड़ हुआ है. उन्होंने माना कि गरीबों का इलाज तो हुआ, लेकिन सिस्टम का दुरुपयोग भी हुआ, जिसे रोकना जरूरी है.
अधिसूचना के अनुसार अब हिमकेयर योजना के तहत इलाज से पहले लाभार्थी का आधार प्रमाणीकरण किया जाएगा. अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों को पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज दिया जाता है, लेकिन अब इस सुविधा के लिए आधार से पहचान सत्यापित करनी होगी. सरकार का मानना है कि इससे एक व्यक्ति द्वारा कई बार लाभ लेने या फर्जी नामों से इलाज कराने जैसी गड़बड़ियों पर रोक लगेगी.
आधार नहीं है तो क्या होगा?
नई व्यवस्था में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन लोगों के पास आधार संख्या नहीं है, उन्हें आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा. बच्चों के मामलों में माता-पिता या अभिभावकों की सहमति से नामांकन कराया जा सकेगा. इसके लिए लाभार्थी किसी भी अधिकृत आधार नामांकन केंद्र पर जाकर प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. UIDAI की वेबसाइट पर केंद्रों की सूची उपलब्ध कराई गई है.
सरकार चलाएगी जागरूकता अभियान
लाभार्थियों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग अपनी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के माध्यम से सभी जरूरी इंतजाम करेगा. सरकार मीडिया के जरिए बड़े पैमाने पर जानकारी देगी, ताकि लोगों को हिमकेयर योजना में आधार की अनिवार्यता की पूरी जानकारी मिल सके. इसका मकसद लोगों को जागरूक करना है, न कि उन्हें योजना से वंचित करना.
ऑथेंटिकेशन फेल हुआ तो क्या विकल्प?
अधिसूचना में यह भी बताया गया है कि यदि किसी लाभार्थी का फिंगरप्रिंट खराब होने या किसी अन्य कारण से आधार ऑथेंटिकेशन फेल हो जाता है, तो वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध रहेगी. ऐसे मामलों में आइरिस स्कैन या फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा दी जाएगी. अस्पतालों में इसके लिए जरूरी उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि इलाज में कोई रुकावट न आए.
OTP और QR कोड से भी मिलेगा लाभ
यदि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन संभव नहीं हो पाता है, तो आधार वन टाइम पासवर्ड या टाइम-बेस्ड वन टाइम पासवर्ड के जरिए भी पहचान सत्यापित की जा सकेगी. इसके अलावा, जहां यह भी संभव नहीं होगा, वहां फिजिकल आधार लेटर के आधार पर लाभ दिया जाएगा. आधार पत्र पर छपे QR कोड को स्कैन कर सत्यापन किया जाएगा, जिसके लिए QR कोड रीडर की व्यवस्था की जाएगी.
बच्चों को नहीं होगा नुकसान
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी बच्चे को आधार ऑथेंटिकेशन में समस्या आने पर हिमकेयर योजना से वंचित नहीं किया जाएगा. यदि बच्चे के पास आधार नंबर नहीं है या पहचान सत्यापन में दिक्कत आती है, तब भी उसे योजना का लाभ दिया जाएगा. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी वास्तविक लाभार्थी इलाज से वंचित न रहे.
पारदर्शिता की दिशा में कदम
सरकार का मानना है कि आधार ऑथेंटिकेशन लागू होने से हिमकेयर योजना में पारदर्शिता बढ़ेगी. साथ ही, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिशन के तहत तय किए गए अपवाद प्रबंधन तंत्र का पालन किया जाएगा. यह अधिसूचना हिमाचल प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू मानी जाएगी.
सुक्खू सरकार का यह फैसला स्वास्थ्य सेवाओं में तकनीकी सुधार और जवाबदेही की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.जहां एक ओर इससे फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी, वहीं सरकार का दावा है कि किसी भी जरूरतमंद को इलाज से वंचित नहीं किया जाएगा. आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि यह व्यवस्था जमीन पर कितनी प्रभावी साबित होती है.
