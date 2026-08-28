पेयजल और सीवरेज व्यवस्था होगी हाईटेक, अब ऐप पर मिलेगी हर जानकारी, पानी की गुणवत्ता भी कर पाएंगे चेक
ऐप के जरिए अधिकारी पानी के टैंकों और स्लूस वाल्व की ऑनलाइन निगरानी कर सकेंगे. ऐप पर आम लोग शिकायत भी कर सकेंगे.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 28, 2026 at 9:58 PM IST
मंडी: हिमाचल में पेयजल और सीवरेज व्यवस्था को डिजिटल बनाने की तैयारी शुरू हो गई है. सितंबर में 'हिम जलदूत मंडी' मोबाइल ऐप लॉन्च की जाएगी. इस ऐप के जरिए लोगों को पानी की सप्लाई, उसकी गुणवत्ता, लीकेज और सीवरेज से जुड़ी जानकारी एक ही जगह मिलेगी. उपभोक्ता घर बैठे शिकायत दर्ज करने के साथ उसकी स्थिति भी देख सकेंगे.
एक ऐप पर मिलेगी पूरी जानकारी
'हिम जलदूत मंडी' ऐप नगर निगम मंडी के 13 वार्डों के करीब 10,900 उपभोक्ताओं को डिजिटल रूप से जोड़ेगी. ऐप पर लोगों को अपने क्षेत्र में पानी की सप्लाई का शेड्यूल, सप्लाई से जुड़े अपडेट और जरूरी सूचनाएं मिलेंगी. पानी की व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए इस डिजिटल सिस्टम को तैयार किया जा रहा है. ऐप की खास सुविधा पानी की गुणवत्ता की लाइव जानकारी होगी. उपभोक्ता घर बैठे पानी में क्लोरीन की मात्रा, पीएच वैल्यू और टर्बिडिटी यानी पानी के धुंधलेपन की स्थिति देख सकेंगे. इससे लोगों को अपने क्षेत्र में मिलने वाले पानी की गुणवत्ता की जानकारी आसानी से मिल सकेगी.
फोटो और लोकेशन के साथ होगी शिकायत
पाइपलाइन टूटने, लीकेज या सीवरेज की समस्या होने पर उपभोक्ता ऐप के जरिए शिकायत दर्ज कर सकेंगे. शिकायत के साथ फोटो और जियो-टैग लोकेशन भी भेजी जा सकेगी. इसके बाद संबंधित कर्मचारी को समस्या की सही जगह की जानकारी मिलेगी. उपभोक्ता अपनी शिकायत का स्टेटस भी मोबाइल पर देख सकेंगे.
जल रक्षकों की भी होगी निगरानी
ऐप के जरिए अधिकारी पानी के टैंकों और स्लूस वाल्व की ऑनलाइन निगरानी कर सकेंगे. जल रक्षक जब पानी की सप्लाई के लिए निर्धारित वाल्व पर पहुंचेगा तो ऐप उसकी और वाल्व की जियो लोकेशन का सत्यापन करेगी. वाल्व खुलने के बाद संबंधित क्षेत्र के उपभोक्ताओं को मोबाइल पर पानी की सप्लाई शुरू होने की सूचना मिलेगी. यह डिजिटल व्यवस्था ढांगसीधार और कांगनीधार जल स्रोतों से जुड़ेगी. इन दोनों जल स्रोतों से शहर में स्थापित करीब 20 टैंकों को पानी की सप्लाई की जाती है. इससे जल स्रोत से लेकर टैंक और फिर उपभोक्ता तक पानी की सप्लाई की निगरानी डिजिटल माध्यम से की जा सकेगी.
आम लोग भी कर सकेंगे शिकायत
ऐप की एक खास बात यह है कि इसका इस्तेमाल पंजीकृत उपभोक्ताओं के अलावा आम नागरिक भी 'गेस्ट यूजर' के तौर पर कर सकेंगे. सड़क या सार्वजनिक स्थान पर पानी की बर्बादी, पाइपलाइन लीकेज या सीवरेज की समस्या दिखाई देने पर लोग फोटो और लोकेशन के साथ शिकायत दर्ज कर सकेंगे. उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि डिजिटल तकनीक का उद्देश्य केवल शिकायतों को ऑनलाइन करना नहीं है. इसका मकसद पूरी जलापूर्ति व्यवस्था को उपभोक्ता-केंद्रित और जवाबदेह बनाना है. उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी और विभाग भी जलापूर्ति की निगरानी ज्यादा प्रभावी तरीके से कर सकेगा.
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