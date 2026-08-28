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पेयजल और सीवरेज व्यवस्था होगी हाईटेक, अब ऐप पर मिलेगी हर जानकारी, पानी की गुणवत्ता भी कर पाएंगे चेक

अब ऐप पर मिलेगी पेयजल और सीवरेज से जुड़ी हर जानकारी ( ETV BHARAT )