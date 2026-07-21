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इतने रुपए महंगा हुआ हिम घी, फिर भी नहीं टूटा लोगों का भरोसा, इन राज्यों में बनी जबरदस्त डिमांड

हिमफेड के प्रबंध निदेशक अभिषेक वर्मा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के सरकारी उपक्रम मिल्कफेड द्वारा तैयार किए जाने वाले गाय के घी की कीमतों में उत्पादन लागत बढ़ने के कारण संशोधन किया गया है. अब मोनो कार्टन पैकिंग में एक लीटर हिम घी की कीमत 799 रुपए से बढ़ाकर 850 रुपए कर दी गई है. इसी तरह टिन पैक में एक लीटर हिम घी का दाम 809 रुपए से बढ़ाकर 860 रुपए कर दिया गया है. यानी दोनों पैकिंग पर उपभोक्ताओं को अब 51 रुपये अधिक चुकाने होंगे.

"लागत बढ़ने से हर साल हिम घी की कीमत बढ़ती है. इस बार हिम घी की कीमत 51 रुपए प्रति लीटर बढ़ाई गई है. यह रेट 20 जुलाई से लागू हो गया है." - अभिषेक वर्मा, प्रबंध निदेशक, हिमफेड

शिमला: महंगाई के इस दौर में जहां रोजमर्रा की चीजों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, वहीं हिमाचल के लोगों की पहली पसंद और सरकारी उपक्रम मिल्कफेड का चर्चित 'हिम घी' भी अब महंगा हो गया है. हालांकि कीमत में 51 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन गुणवत्ता और शुद्धता के दम पर इस घी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है. हिमाचल की सीमाओं से निकलकर हरियाणा, पंजाब और दिल्ली तक अपनी खास पहचान बना चुके हिम घी की मांग लगातार बढ़ रही है. यही वजह है कि कीमत बढ़ने के बावजूद इसकी बिक्री पर खास असर पड़ने की उम्मीद नहीं जताई जा रही है.

हिमाचल का सरकारी ब्रांड हिम घी (Himfed)

अंबाला में हर महीने जाता है इतने लीटर हिम घी

बाजार में A2 घी सहित कई निजी ब्रांड 2,000 से 2,500 रुपए प्रति लीटर तक बिक रहे हैं, लेकिन सरकारी ब्रांड हिम घी अभी भी अपेक्षाकृत किफायती माना जा रहा है. ये ही कारण है कि प्रदेश के साथ-साथ बाहरी राज्यों में भी इसकी अच्छी मांग बनी हुई है. मिल्कफेड के हिम घी की सबसे बड़ी खासियत इसकी शुद्धता और गुणवत्ता मानी जाती है. हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के उपभोक्ताओं के बीच भी यह ब्रांड तेजी से लोकप्रिय हुआ है. हिमाचल से अंबाला स्थित रिलायंस स्टोर के लिए हर महीने करीब 3,000 से 5,000 लीटर हिम घी भेजा जाता है, जहां से इसे विभिन्न स्टोरों के जरिए ग्राहकों तक पहुंचाया जाता है. उत्पादन लागत बढ़ने के चलते कीमतों में बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन मिल्कफेड को उम्मीद है कि हिम घी की गुणवत्ता और उपभोक्ताओं के भरोसे के कारण इसकी मांग पहले की तरह मजबूत बनी रहेगी.

हर रोज 600 लीटर की सेल

अभिषेक वर्मा ने बताया कि रोजाना सैकड़ों लीटर बिकने वाला हिम घी त्योहारों के मौसम में इतनी तेजी से हाथों-हाथ बिकता है कि मिल्कफेड को उत्पादन भी बढ़ाना पड़ता है. आंकड़ों पर नजर डालें तो मिल्कफेड में तैयार होने वाले हिम घी की औसतन 600 लीटर से ज्यादा की प्रतिदिन बिक्री होती है. वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कुल 2,17,288 लीटर हिम घी की बिक्री दर्ज की गई. वहीं, उत्पादन की बात करें तो मिल्कफेड प्रतिदिन 800 से 1000 लीटर तक घी तैयार करता है. हालांकि अक्टूबर में नवरात्रि, करवा चौथ और दीपावली जैसे प्रमुख त्योहारों के दौरान मांग में जबरदस्त उछाल आता है. इसे देखते हुए मिल्कफेड अपना उत्पादन करीब डेढ़ गुना तक बढ़ा देता है, ताकि बाजार में आपूर्ति प्रभावित न हो और उपभोक्ताओं को समय पर हिम घी उपलब्ध कराया जा सके.