हिमाचल में बनेगा 'हिम चंडीगढ़', आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा ये शहर, CM सुक्खू ने किया बड़ा ऐलान

हिमाचल में बनेगा 'हिम चंडीगढ़' ( CM FACEBOOK PAGE )

शिमला: हिमाचल प्रदेश शहरी विकास के एक नए युग की ओर बढ़ रहा है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बद्दी औद्योगिक क्षेत्र और चंडीगढ़ सीमा से सटे इलाके में नए शहर 'हिम चंडीगढ़' को बसाने की ऐतिहासिक घोषणा की है. यह शहर आधुनिक सुविधाओं, नियोजित ढांचे और टिकाऊ विकास का मॉडल बनेगा.

'हिम चंडीगढ़' बसाने का ऐलान

शिमला के पीटरहॉफ में आयोजित 'स्वच्छ शहर, समृद्ध शहर' सिटीजन कनेक्ट प्रोग्राम-2 के दौरान मुख्यमंत्री ने हिम चंडीगढ़ बसाने का ऐलान किया. सीएम सुक्खू ने कहा कि यह शहर पूरी तरह योजनाबद्ध होगा और विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस किया जाएगा. सरकार ने इसे विकसित करने का ठोस संकल्प लिया है.

मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक 3400 बीघा जमीन हाउसिंग डिपार्टमेंट के नाम की जा चुकी है, जबकि करीब 3700 बीघा जमीन पहले से सरकार के पास उपलब्ध है. लगभग 10 हजार बीघा वन क्षेत्र को जंगल के रूप में ही संरक्षित रखा जाएगा. तीन पंचायतों की जमीन लैंड पूलिंग मॉडल के तहत ली जाएगी, जिस पर पंचायतों की सहमति है. अगले दो महीनों में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है.

जल्द नियुक्त होगा कंसलटेंट

सीएम सुक्खू ने कहा कि हिम चंडीगढ़ के लिए जल्द ही कंसलटेंट नियुक्त किया जाएगा. इसके बाद मास्टर प्लान तैयार कर शहर को चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा. यह शहर औद्योगिक, आवासीय और व्यावसायिक गतिविधियों का संतुलित केंद्र बनेगा.

हिम सेवा सुविधा का शुभारंभ