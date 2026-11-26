हाईकोर्ट के आदेश से हरकत में आया शिक्षा विभाग, कर्मचारियों की वरिष्ठता सूचियों के लिए दूसरी बार मांगा रिकॉर्ड
फैसले के अनुसार, सरकारी कॉलेजों, लाइब्रेरी, एनसीसी यूनिट, वरिष्ठ माध्यमिक और उच्च विद्यालयों से संबंधित रिकॉर्ड भी शामिल रहेगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 7:04 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग के तहत कार्यरत कर्मचारियों की वरिष्ठता सूचियों को तैयार और संशोधित करने की प्रक्रिया ने तेजी पकड़ ली है. हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्रदेशभर के शिक्षण संस्थानों और संबंधित कार्यालयों से कर्मचारियों का पूरा रिकॉर्ड तलब किया है. खास बात यह है कि विभाग की ओर से 17 नवंबर को भी इस संबंध में पत्र जारी किया गया था, लेकिन निर्धारित जानकारी निदेशालय को उपलब्ध नहीं करवाई गई. इस पर अब 25 नवंबर को दोबारा रिमाइंडर जारी कर सभी संबंधित अधिकारियों को बिना किसी और देरी के रिकॉर्ड भेजने के निर्देश दिए गए हैं.
बता दें कि, उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा यह पूरी कवायद हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के 25 अप्रैल 2026 को देविंदर कुमार एवं अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार एवं अन्य मामले में दिए गए फैसले और इससे जुड़े मामलों के मद्देनजर की जा रही है. इसी फैसले के अनुरूप कर्मचारियों की वरिष्ठता सूचियों को तैयार करने और उनमें संशोधन के लिए आवश्यक जानकारी जुटाई जा रही है.
हार्ड कॉपी के साथ एक्सेल शीट में भी देना होगा रिकॉर्ड
निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि सभी संबंधित कार्यालय अपने प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी निर्धारित प्रोफार्मा में उपलब्ध करवाएं. यह रिकॉर्ड हार्ड कॉपी के साथ-साथ एक्सेल शीट में सॉफ्ट कॉपी के रूप में भी भेजना अनिवार्य होगा. सॉफ्ट कॉपी निदेशालय की ओर से जारी ईमेल आईडी esstlbr.dhe@gmail.com पर भेजनी होगी. विभाग ने इस काम में किसी भी तरह की अतिरिक्त देरी नहीं करने के निर्देश दिए हैं.
स्कूलों से लेकर कॉलेजों और एनसीसी यूनिटों तक को निर्देश
यह आदेश निदेशक स्कूल शिक्षा, प्रदेश के सभी सरकारी डिग्री कॉलेजों और संस्कृत कॉलेजों के प्राचार्यों, स्कूल शिक्षा एवं प्रारंभिक शिक्षा के उपनिदेशकों, सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों के प्रधानाचार्यों और मुख्य अध्यापकों, सभी बीईईओ, जिला पुस्तकालयों, स्टेट लाइब्रेरी सोलन और प्रदेश की सभी एनसीसी यूनिटों को भेजा गया है.
संबंधित उपनिदेशकों को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी संस्थानों की जानकारी एकत्रित कर समेकित रूप में निदेशालय को भेजने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसमें सरकारी कॉलेजों, लाइब्रेरी, एनसीसी यूनिटों, वरिष्ठ माध्यमिक और उच्च विद्यालयों से संबंधित रिकॉर्ड भी शामिल रहेगा. विभाग के इस दूसरे रिमाइंडर से स्पष्ट है कि हाईकोर्ट के फैसले के अनुरूप वरिष्ठता सूचियों को तैयार करने और संशोधित करने की प्रक्रिया में अब किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
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