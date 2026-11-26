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हाईकोर्ट के आदेश से हरकत में आया शिक्षा विभाग, कर्मचारियों की वरिष्ठता सूचियों के लिए दूसरी बार मांगा रिकॉर्ड

हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशालय ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग के तहत कार्यरत कर्मचारियों की वरिष्ठता सूचियों को तैयार और संशोधित करने की प्रक्रिया ने तेजी पकड़ ली है. हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्रदेशभर के शिक्षण संस्थानों और संबंधित कार्यालयों से कर्मचारियों का पूरा रिकॉर्ड तलब किया है. खास बात यह है कि विभाग की ओर से 17 नवंबर को भी इस संबंध में पत्र जारी किया गया था, लेकिन निर्धारित जानकारी निदेशालय को उपलब्ध नहीं करवाई गई. इस पर अब 25 नवंबर को दोबारा रिमाइंडर जारी कर सभी संबंधित अधिकारियों को बिना किसी और देरी के रिकॉर्ड भेजने के निर्देश दिए गए हैं.

बता दें कि, उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा यह पूरी कवायद हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के 25 अप्रैल 2026 को देविंदर कुमार एवं अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार एवं अन्य मामले में दिए गए फैसले और इससे जुड़े मामलों के मद्देनजर की जा रही है. इसी फैसले के अनुरूप कर्मचारियों की वरिष्ठता सूचियों को तैयार करने और उनमें संशोधन के लिए आवश्यक जानकारी जुटाई जा रही है.