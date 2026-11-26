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उच्च शिक्षा विभाग में एक साथ 61 प्रमोशन, सीनियर असिस्टेंट बने सुपरिंटेंडेंट ग्रेड-II

61 सीनियर असिस्टेंट का प्रमोशन ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग में पदोन्नति का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है. उच्च शिक्षा निदेशालय ने एक साथ 61 सीनियर असिस्टेंट को पदोन्नत कर सुपरिंटेंडेंट ग्रेड-II बना दिया है. इस संबंध में निदेशालय ने 26 नवंबर को आधिकारिक पदोन्नति आदेश जारी कर दिए हैं. पदोन्नत किए गए कर्मचारियों को पे-लेवल-12 के तहत वेतन मिलेगा.

ये पदोन्नतियां विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की सिफारिशों के आधार पर नियमित आधार पर दी गई हैं. आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे. लंबे समय से पदोन्नति की राह देख रहे कर्मचारियों के लिए इसे बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है. निदेशालय की ओर से जारी सूची में प्रदेश के सभी जिलों में कर्मचारियों को नई तैनाती दी गई है.

पांच दिन में ज्वाइनिंग अनिवार्य, नहीं तो रद्द होगी पदोन्नति पदोन्नति आदेशों के साथ निदेशालय ने कर्मचारियों के लिए सख्त शर्तें भी निर्धारित की हैं. सभी पदोन्नत कर्मचारियों को आदेश जारी होने के पांच दिनों के भीतर नई तैनाती वाली जगह पर कार्यभार संभालना होगा. निर्धारित अवधि में ज्वाइन न करने की स्थिति में उनकी पदोन्नति वापस ली जा सकती है. इसके अलावा कर्मचारियों को मौजूदा पद से कार्यमुक्त करने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके खिलाफ कोई सतर्कता जांच या विभागीय जांच लंबित न हो. संबंधित कार्यालयों को इस संबंध में आवश्यक पुष्टि करने के निर्देश दिए गए हैं. कुछ कर्मचारियों को पूर्व तिथि से काल्पनिक वरिष्ठता का लाभ