118 अफसरों की पदोन्नति पर क्यों लगा ब्रेक? एक रिपोर्ट ने बढ़ाई टेंशन, अब उच्च शिक्षा निदेशालय का अल्टीमेटम
एसीआर नहीं पहुंचने से अटकी सुपरिंटेंडेंट ग्रेड-1 पदोन्नति. 24 घंटे में स्पेशल मैसेंजर से रिकॉर्ड भेजने के सख्त निर्देश. देरी पर संबंधित कार्यालय होंगे जिम्मेदार.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 22, 2026 at 5:34 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग में 118 अधिकारियों की लंबे समय से प्रतीक्षित पदोन्नति एक अहम दस्तावेज के कारण अटक गई है. सुपरिंटेंडेंट ग्रेड-2 से सुपरिंटेंडेंट ग्रेड-1 के पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया उस समय रुक गई, जब पात्र अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) समय पर उच्च शिक्षा निदेशालय तक नहीं पहुंच सकी.
कई बार पत्राचार के बावजूद रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने पर अब निदेशालय ने सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट चेतावनी जारी कर दी है कि यदि एसीआर समय पर नहीं भेजी गई और पदोन्नति प्रक्रिया प्रभावित हुई, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित कार्यालय की होगी. विभाग ने सभी सरकारी कॉलेजों के प्राचार्यों और जिला उपनिदेशकों (स्कूल शिक्षा) को एक दिन के भीतर स्पेशल मैसेंजर के माध्यम से उचित चैनल से एसीआर निदेशालय भेजने के निर्देश दिए हैं, ताकि पदोन्नति प्रक्रिया में और विलंब न हो.
उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, विभाग ने इससे पहले 10 जुलाई 2026 को भी सभी संबंधित कार्यालयों से पात्र अधिकारियों की एसीआर उपलब्ध कराने के लिए पत्र भेजा था. इसके बावजूद कई संस्थानों से आवश्यक रिकॉर्ड अभी तक प्राप्त नहीं हुआ. लगातार हो रही देरी को देखते हुए निदेशालय को दोबारा कड़े निर्देश जारी करने पड़े हैं.
निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी तरह एसीआर और अन्य आवश्यक अभिलेखों पर आधारित है. ऐसे में यदि किसी कार्यालय की लापरवाही या देरी के कारण पदोन्नति प्रभावित होती है, तो उसके लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा, बल्कि संबंधित कार्यालय की जवाबदेही तय की जाएगी.
118 अधिकारियों की होनी है पदोन्नति
उच्च शिक्षा विभाग ने सुपरिंटेंडेंट ग्रेड-2 से सुपरिंटेंडेंट ग्रेड-1 के पद पर पदोन्नति के लिए कुल 118 अधिकारियों को पात्र माना है. इनमें सामान्य वर्ग के 93, अनुसूचित जाति (एससी) के 10, अनुसूचित जनजाति (एसटी) के 8 और दिव्यांग (पीएच) वर्ग के 7 अधिकारी शामिल हैं. इन सभी अधिकारियों की पदोन्नति से पहले उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट का रिकॉर्ड पूर्ण होना अनिवार्य है.
निदेशालय का कहना है कि पदोन्नति प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से पूरा करना विभाग की प्राथमिकता है. इसी उद्देश्य से सभी संबंधित कार्यालयों को बिना किसी देरी के एसीआर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि पात्र अधिकारियों की पदोन्नति प्रक्रिया जल्द पूरी की जा सके.
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