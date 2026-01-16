ETV Bharat / state

हाड कंपाती ठंड में विंटर जैकेट के बिना सैंकड़ों श्रमिक, HC का डिफेंस मिनिस्ट्री को सख्त आदेश

हाईकोर्ट ने कहा कि भीषण सर्दी में हर कैजुअल लेबर को ये जरूरी वस्तुएं दी जानी चाहिए.

HIMACHAL HIGH COURT
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (FILE@ETVBHARAT)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 16, 2026 at 9:02 PM IST

3 Min Read
शिमला: बार्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ के दीपक प्रोजेक्ट के तहत सैंकड़ों श्रमिक हाड कंपा देने वाली सर्दी में विंटर जैकेट्स, गम बूट व गर्म कैप के बिना मोर्चे पर डटे हैं. कड़ाके की सर्दी वाले जनजातीय जिला किन्नौर के पोवारी से समदो के बीच दीपक प्रोजेक्ट के काम में लगे कैजुअल पेड लेबरर्स को अभी तक सर्दी में प्रयोग होने वाले गम बूट, जैकेट्स व अन्य सुविधाएं नहीं मिली है. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्रीय रक्षा मंत्रालय को सख्त आदेश जारी किए हैं.

हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश कैंथला ने पोवारी से समदो के बीच विपरीत मौसम में सेवाएं देने वाले कैजुअल पेड लेबरर्स को विंटर सीजन से जुड़ी आवश्यक सामग्री तुरंत उपलब्ध करवाने के आदेश जारी किए हैं. हाईकोर्ट के आदेश में कहा गया है कि दीपक प्रोजेक्ट के सिविल कमांडर ने 17 दिसंबर 2025 को दीपक प्रोजेक्ट मुख्यालय के माध्यम से जो मांग की गई है, उसे जल्द पूरी करे. हाईकोर्ट ने कहा कि सर्दी का मौसम खत्म होने पर यदि आवश्यक चीजें मिलती हैं तो उनका कोई लाभ नहीं है.

सुनवाई में सामने आई गंभीर लापरवाही

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत के संज्ञान में लाया गया कि श्रमिकों को विंटर सीजन के लिए जरूरी सामान सप्लाई नहीं किया गया है. इस पर न्यायमूर्ति राकेश कैंथला ने केंद्रीय मंत्रालय को 23 फरवरी या उससे पहले उचित कार्रवाई के निर्देश दिए. साथ ही कहा कि ऐसा न करने पर बीआरओ के डीजी को कोर्ट में पेश होकर मामले से जुड़े हालात समझाने होंगे. इसी संदर्भ में बीती सुनवाई के दौरान 22 दिसंबर 2025 को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (सिविल), ऑफिसर कमांडिंग, पोवारी, निजी तौर पर हाईकोर्ट में पेश हुए थे.

उन्होंने अदालत को बताया था कि पोवारी से समदो के बीच 2575 कैजुअल पेड लेबरर्स काम कर रहे हैं. इनमें अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड लेबर शामिल हैं. उन्होंने बताया था कि 2292 मजदूरों को विंटर जैकेट दिए गए हैं. इनमें से ज़्यादातर लेबरर को गम बूट, विंटर शॉक और कैप भी दिए गए हैं. इसके अलावा अदालत को बताया गया था कि बाकी लेबरर को भी ये सामान देने के लिए मामला पहले से ही सीनियर अधिकारियों के सामने उठाया जा चुका है.

देश के सबसे कठिन इलाकों में दे रहे सेवाएं

मामले में हाईकोर्ट ने कहा था कि ये सभी कैजुअल पेड लेबरर देश के सबसे कठिन और मुश्किल इलाकों में से एक क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं. उन्हें विंटर जैकेट, विंटर शॉक, गम बूट, रेन कोट, विंटर ट्राउजर जैसी सभी जरूरी चीजें प्रदान करना कोई लग्जरी नहीं है. ये श्रमिकों की जरूरतें हैं और उन पर श्रमिकों का हक है. ये चीजें इसलिए हैं ताकि वे आराम से अपनी ड्यूटी कर सकें. यह लेबर क्लास भारत की बॉर्डर वाली सड़कों की देखभाल कर रही है. अगर बॉर्डर की सड़कें अच्छी हालत में रखनी हैं तो इस पेड लेबर को भी बेहतर हालत में रखना होगा.

हाईकोर्ट ने कहा कि भीषण सर्दी में हर कैजुअल लेबर को ये जरूरी वस्तुएं दी जानी चाहिए. विंटर जैकेट, ऊनी टोपी, दस्ताने, गम बूट, विंटर ट्राउजर, रेन कोट आदि सभी को मिले. इसके अलावा श्रमिकों को जरूरत के अनुसार कैरोसिन तेल भी दिया जाना चाहिए.

