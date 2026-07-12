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हिमाचल के बागवानों के लिए खुलने वाला है 'कमाई का नया खजाना', सरकार ने शुरू किया सबसे बड़ा नट मिशन, बदलेगी बागवानी की तस्वीर

शिमला: हिमाचल प्रदेश की बागवानी में अब एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. सेब पर बढ़ती निर्भरता, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों और पुराने हो चुके बागानों से जूझ रहे प्रदेश के हजारों बागवानों के लिए सरकार एक ऐसा मिशन लेकर आई है, जो आने वाले वर्षों में उनकी आय के नए रास्ते खोल सकता है. सरकार ने बागवानी के पारंपरिक ढांचे से आगे बढ़ते हुए अब उन फसलों पर दांव लगाया है, जिनकी देश-विदेश के बाजारों में लगातार मांग बढ़ रही है और जिनसे किसानों को बेहतर मुनाफा मिलने की संभावना है. यही वजह है कि प्रदेश में पहली बार हाई वैल्यू नट मिशन शुरू करने का फैसला लिया गया है, जिसके तहत अखरोट, बादाम, खुमानी और चिलगोजा जैसी उच्च मूल्य वाली समशीतोष्ण फसलों का बड़े स्तर पर विस्तार किया जाएगा.

1 हजार हेक्टेयर में विकसित होंगे हाई डेंसिटी मॉडल बाग

राज्य सरकार वर्ष 2026 से 2031 तक इस महत्वाकांक्षी मिशन को लागू करेगी. मिशन का उद्देश्य पुराने और कम उत्पादन वाले बागों का वैज्ञानिक तरीके से कायाकल्प करना, आधुनिक हाई डेंसिटी बाग विकसित करना, प्रमाणित एवं रोगमुक्त पौध सामग्री उपलब्ध कराना, कटाई के बाद की सुविधाओं को मजबूत करना और किसानों को बेहतर बाजार से जोड़ना है. मिशन के तहत करीब 1000 हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल किया जाएगा. इनमें 900 हेक्टेयर पुराने और कम उत्पादक बागों का कैनोपी प्रबंधन, टॉप-वर्किंग, अनुपयोगी पेड़ों के प्रतिस्थापन, मृदा स्वास्थ्य सुधार और जल प्रबंधन जैसी आधुनिक तकनीकों से पुनरुद्धार किया जाएगा. वहीं, 100 हेक्टेयर क्षेत्र में हाई डेंसिटी मॉडल बाग विकसित किए जाएंगे, जहां उच्च गुणवत्ता वाले पौधे, सूक्ष्म सिंचाई और जलवायु-अनुकूल खेती की आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल होगा. बागवानों को गुणवत्तापूर्ण पौध उपलब्ध कराने के लिए प्रमुख नट उत्पादक क्षेत्रों में चार हाई-टेक नर्सरियां और दो उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे. ये केंद्र अनुसंधान, प्रशिक्षण, प्रदर्शन और विस्तार सेवाओं के माध्यम से किसानों को आधुनिक बागवानी तकनीकों से भी जोड़ेंगे.

चिलगोजा संरक्षण को भी मिलेगी विशेष प्राथमिकता

सरकार मिशन के तहत 10 आधुनिक संग्रह, ग्रेडिंग, छंटाई, पैकेजिंग, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन इकाइयां भी स्थापित करेगी. इससे फसलों की गुणवत्ता बेहतर होगी, कटाई के बाद होने वाला नुकसान कम होगा और किसानों को अपनी उपज का बेहतर दाम मिलेगा. किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को बढ़ावा देने के साथ सार्वजनिक-निजी भागीदारी के जरिए निजी निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा. साथ ही कृषि अवसंरचना निधि जैसी योजनाओं के माध्यम से किसानों की वित्तीय संस्थानों तक पहुंच आसान बनाई जाएगी.