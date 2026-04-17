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CBSE स्कूलों में टीचर नियुक्ति मामले में अब 21 अप्रैल को होगी सुनवाई, चयन परीक्षा के परिणाम पर है रोक

हिमाचल में CBSE स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए हुई चयन परीक्षा प्रक्रिया के परिणाम घोषित करने पर फिलहाल रोक लगाई गई है.

हिमाचल हाईकोर्ट
हिमाचल हाईकोर्ट (ETV Bharat FILE)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 17, 2026 at 9:22 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में CBSE एफिलेटेड स्कूलों में टीचर नियुक्ति के मामले में शुक्रवार को हिमाचल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. ज्वाइंट टीचर्स फ्रंट की ओर से दायर याचिका में CBSE स्कूलों में पढ़ाने के लिए शिक्षकों के चयन परीक्षा से गुजरने को चुनौती दी गई है. मामले में वादी ज्वाइंट टीचर्स फ्रंट और प्रतिवादी स्टेट ऑफ हिमाचल के बीच बहस चल रही है.

शुक्रवार को दो क्लब याचिकाओं में वादी पक्ष से अधिवक्ता राजेश कुमार चौधरी और रूपलाल चौधरी उपस्थित हुए. वहीं प्रतिवादी राज्य की ओर से एजी अनूप रतन अपीयर हुए. मामले में अब अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होनी है. हिमाचल हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ मामले की सुनवाई कर रही है.

परीक्षा परिणाम घोषित करने पर हाईकोर्ट की रोक

इससे पहले मामले पर सुनवाई करते हुए हिमाचल हाईकोर्ट ने परीक्षा के परिणाम घोषित करने पर रोक लगा रखी है. अध्यापक संगठनों के ज्वाइंट फ्रंट की ओर से नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती दी थी. इस पर हिमाचल हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर नियुक्ति परीक्षा के परिणाम कोर्ट की अनुमति के बिना घोषित करने पर रोक लगा दी थी. हालांकि, अदालत ने राज्य सरकार को CBSE स्कूलों में नियुक्ति के लिए करवाई जा रही परीक्षा प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति दी थी. फिलहाल यह परीक्षा प्रक्रिया पूरी हो गई है, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद परीक्षा परिणाम अब तक घोषित नहीं किए गए हैं. ऐसे में प्रदेश की नजर 21 अप्रैल को होने वाली सुनवाई पर टिकी है.

टीचर्स ज्वाइंट फ्रंट ने परीक्षा प्रक्रिया को दी है चुनौती

टीचर्स ज्वाइंट फ्रंट का कहना है कि राज्य सरकार ने 134 स्कूलों को CBSE एफिलिएटेड करने का फैसला लिया है. सरकार के इस फैसले से शिक्षकों को भी कोई आपत्ति नहीं है. लेकिन, शिक्षकों की नियुक्ति के लिए तय की गई प्रक्रिया से राज्य में अशांति की स्थिति पैदा होगी.

याचिकाकर्ता का तर्क है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे अध्यापक कमीशन से चयनित हुए हैं. इन शिक्षकों को कई वर्षों का अनुभव है. बावजूद इसके अध्यापकों को दोबारा चयन प्रक्रिया से गुजरना उचित नहीं है. एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के आधार पर CBSE एफिलिएटेड स्कूलों में नियुक्ति के लिए अध्यापकों का चयन किया जाना गलत होगा. इससे अध्यापकों के मनोबल को नुकसान हो सकता है.

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