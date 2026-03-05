ETV Bharat / state

शिमला मेयर कार्यकाल से जुड़े मामले टली सुनवाई, अब हाईकोर्ट 19 मार्च को सुनेगा केस

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में नगर निगम शिमला के मेयर के कार्यकाल से जुड़े मामले पर सुनवाई अब 19 मार्च के लिए टल गई. अदालत में मामले पर सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल ने हस्ताक्षर कर स्वीकृति दे दी है. अब इसे राजपत्र में प्रकाशित किया जाना शेष है. इसलिए इस याचिका में कोई भी आदेश पारित नहीं किया जा सकता.

प्रार्थियों की ओर से कहा गया कि जब याचिका दायर की गई थी तब कोई कानून मौजूद नहीं था, जिसके तहत मेयर अपने ढाई साल के कार्यकाल से ज्यादा समय तक पद पर बने रहते. उनका कहना है कि दूसरी बार विधान सभा में कानून पारित किया है. उसे राज्यपाल से स्वीकृति मिली है न कि पुराने पारित कानून को. इसलिए इस संबंध में जो अब कानून आया है. वह आने वाले समय के लागू हो सकता है. परंतु मौजूदा मेयर के मामले में यह लागू नहीं होता. इस पर अदालत में सुनवाई टल गई. क्या इसी याचिका में कोई आदेश जारी किया जा सकता है या याचिका को संशोधित करने की आवश्यकता होगी.

उल्लेखनीय है कि सरकार ने 14 नवंबर 2025 को समाप्त होने जा रहे मौजूदा मेयर के कार्यकाल को अध्यादेश लाकर 5 वर्ष कर दिया था. इस अध्यादेश के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई थी. इसके बाद सरकार ने अध्यादेश से जुड़े बिल को 4 दिसंबर 2025 विधानसभा में पारित कर राज्यपाल को स्वीकृति के लिए भेजा था. राज्यपाल ने जनवरी 2026 में कुछ आपत्ति जताते हुए इसे सरकार को वापिस भेज दिया था.