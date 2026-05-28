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चेस्टर हिल मामले में हाईकोर्ट में याचिका, कल CJ की अगुवाई वाली बेंच करेगी सुनवाई

हिमाचल हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में बहुचर्चित चेस्टर हिल प्रोजेक्ट में बेनामी प्रॉपर्टी और धारा-118 के उल्लंघन की सीबीआई और ईडी से जांच की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका में कल यानी शुक्रवार को सुनवाई होगी. हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ इस मामले में सुनवाई करेगी. एडवोकेट विनय शर्मा ने इस मामले में जनहित याचिका दाखिल कर राज्य के मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह), डीजीपी, निदेशक विजिलेंस ब्यूरो, डीसी सोलन, एसएसपी शिमला, एमसी सोलन के कमिश्नर सहित हंस राज ठाकुर (चेस्टर हिल प्रोजेक्ट के प्रमोटर), आदित्य सिंगला, अर्पित गर्ग, CBI और प्रवर्तन निदेशालय तथा को प्रतिवादी बनाया है. चेस्टर हिल प्रोजेक्ट से जुड़े मामले में बेनामी संपतियों को लेकर आरोप है कि एक कृषक की वार्षिक आय वर्ष 2017 तक मात्र 6 लाख रुपये थी. फिर पांच साल में ही वह दोगुना दिखा दी गई. इसके साथ ही कृषक ने 275 बीघा भूमि भी खरीद ली. यह भूमि उसने अपनी पत्नी और दो बहनों के नाम पर खरीदी. कसौली क्षेत्र में तीन जगहों पर यह जमीनें खरीदी गईं.