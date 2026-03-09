ETV Bharat / state

विवादित संजौली मस्जिद मामला: हाईकोर्ट में 6 अप्रैल से शुरू होगी मामले पर बहस

शिमला: बहुचर्चित संजौली मस्जिद विवाद मामले में आज हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने आज इस मामले में निचली अदालत से संबंधित रिकॉर्ड मांगा है. संबंधित रिकॉर्ड आने के बाद मामले पर दोनों पक्षों की ओर से विस्तृत बहस शुरू होगी. मामले में 6 अप्रैल को अगली सुनवाई होनी है, जहां दोनों पक्ष अदालत के सामने अपनी दलीलें रखेंगे. हिमाचल हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की अदालत इस मामले पर सुनवाई कर रही है.

इससे पहले बीते साल दिसंबर महीने में मामला हिमाचल उच्च न्यायालय पहुंचा. 3 दिसंबर 2025 को न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की अदालत में मामले पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान जस्टिस अजय मोहन गोयल ने प्रतिवादी शिमला नगर निगम को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में रिप्लाई फाइल करने के लिए कहा था. इस दौरान जस्टिस गोयल ने अगले आदेशों तक मस्जिद के ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए. साथ ही वक्फ बोर्ड को दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल को ध्वस्त करने के भी आदेश दिए. मामले में नगर निगम की ओर से नोटिस का जवाब दे दिया गया है. वहीं, अब वक्फ बोर्ड की ओर से कंप्लायंस फाइल किए जाने के बाद अब मामले पर नियमित बहस शुरू होगी. अदालत ने मामले पर बहस के लिए 6 अप्रैल की तारीख दी है.

निचली अदालत के फैसले को वक्फ बोर्ड ने दी है चुनौती