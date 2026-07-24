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सेंट्रल यूनिवर्सिटी मामले में हिमाचल सरकार की सुस्ती पर हाईकोर्ट की चेतावनी, आदेश न माने तो तलब किए जाएंगे शिक्षा सचिव

सेंट्रल यूनिवर्सिटी मामले में हाईकोर्ट ने चेतावनी दी कि अगली सुनवाई तक आदेशों का पालन नहीं हुआ, तो शिक्षा सचिव को कोर्ट में आना पड़ेगा.

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 9:59 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस के निर्माण से जुड़े एक बेहद महत्वपूर्ण मामले में राज्य सरकार की सुस्ती पर सख्ती दिखाई है. अदालत ने चेतावनी दी है कि यदि आगामी सुनवाई तक आदेशों का पूरी तरह पालन नहीं किया गया, तो हिमाचल प्रदेश के शिक्षा सचिव को निजी रूप से अदालत में हाजिर होना पड़ेगा. यह आदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी.एस. संधावालिया और न्यायाधीश न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने अतुल भारद्वाज की तरफ से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया.

इससे पहले 2 जून 2026 को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया था कि केंद्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला के नॉर्थ कैंपस निर्माण के लिए वन संरक्षण अधिनियम, के तहत एक बड़ी राशि जमा की जानी है. यह राशि करीब 30.04 करोड़ रुपये है. इस फंड को जमा करने की मांग पहली बार 26 जुलाई 2023 को ही उठाई गई थी. यह राशि नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रतिपूरक वनीकरण और सीए स्कीम पर 5% आकस्मिक व्यय जैसे घटकों के लिए दी जानी है. जून के आदेश में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह राशि जमा करने की समयसीमा बताते हुए एक आवश्यक हलफनामा दायर करने का आदेश दिया था. 22 जुलाई 2026 को हुई नवीनतम सुनवाई में अदालत के सामने आया कि 2 जून के आदेश का पालन नहीं किया गया है.

महाधिवक्ता को भेजे गए एक हालिया बयान से खुलासा हुआ कि ₹3003.94 लाख का प्रस्ताव योजना विभाग को भेजा तो गया था, लेकिन योजना विभाग ने कुछ आपत्तियां और सवाल उठाकर फाइल वापस शिक्षा सचिव को लौटा दी. वर्तमान में शिक्षा विभाग इन सवालों के जवाब तैयार करने में ही जुटा है. अदालत ने इस प्रशासनिक देरी और पिछले आदेशों की अवहेलना पर गंभीर नाराजगी जताई.

हाईकोर्ट ने सरकार को कमियों को दूर करने का अंतिम अवसर देते हुए मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर 2026 तय की है. कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर तब तक फंड जमा करने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, तो शिक्षा सचिव को खुद कोर्ट रूम में पेश होकर जवाब देना होगा.

ये भी पढ़ें: चरस तस्करी मामले में पुलिस की 'बनाई कहानियों' और विरोधाभास पर हाईकोर्ट के गंभीर सवाल, आरोपियों को बरी करने का आदेश बरकरार

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