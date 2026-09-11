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सील्ड रोड पर VIP परमिट को लेकर हाईकोर्ट सख्त, सरकार ने दिया जरूरी कदम उठाने का आश्वासन

हिमाचल हाईकोर्ट ने शिमला की सील सड़कों पर जारी वीआईपी वाहन परमिटों पर कड़ा रुख अपनाया. मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर 2026 को होगी.

सील्ड रोड पर वीआईपी परमिट जारी करने को लेकर हाईकोर्ट सख्त
सील्ड रोड पर वीआईपी परमिट जारी करने को लेकर हाईकोर्ट सख्त (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 11, 2026 at 10:20 AM IST

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Updated : September 11, 2026 at 11:16 AM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राजधानी शिमला की सील और प्रतिबंधित सड़कों पर वीआईपी वाहनों की आवाजाही को लेकर कड़ा रुख अपनाया है. अदालत ने पाया कि शिमला की सील सड़कों पर बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को वाहन परमिट जारी किए गए हैं, जो इन इलाकों के आसपास रहते भी नहीं हैं और शहर के काफी दूर-दराज क्षेत्रों में निवास करते हैं. कोर्ट ने कहा कि इन रास्तों पर वाहनों की संख्या कम की जानी चाहिए और परमिट का वास्तविक लाभ उन लोगों को मिलना चाहिए, जो इन क्षेत्रों के मूल निवासी हैं. मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन सीनेगी की खंडपीठ ने संभव भसीन की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की.

सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार के विशेष सचिव (गृह) की ओर से अदालत में एक हलफनामा भी पेश किया गया. हलफनामे में शिमला के प्रतिबंधित मार्ग शेलेट डे स्कूल से शिल्ली चौक होते हुए छोटा शिमला तक के लिए जारी परमिटों की सूची पेश की गई. रिपोर्ट के अनुसार, इस सील मार्ग के लिए 318 पुराने परमिटों का नवीनीकरण किया गया है, जबकि 44 नए परमिट जारी किए गए हैं. यह पूरा मार्ग शिमला रोड यूजर्स एंड पेडेस्ट्रियन (पब्लिक सेफ्टी एंड कन्वीनियंस) एक्ट, 2007 के तहत पूरी तरह सील यानी S-1 श्रेणी में आता है, जहां वाहनों की आवाजाही पर सख्त पाबंदी है. कोर्ट ने पाया कि सूची में बड़ी संख्या में ऐसे वीआईपी या रसूखदार लोग शामिल हैं, जो शहर के सुदूर इलाकों में रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद इस सील मार्ग पर वाहन ले जाने का लाभ उठा रहे हैं. अदालत ने यह भी कहा कि सरकार के हलफनामे में यह जानकारी नहीं दी गई है कि इस प्रतिबंधित मार्ग पर पहले कितने परमिट जारी किए गए थे. इससे वर्तमान संख्या की पहले की संख्या से तुलना नहीं हो पा रही है.

कोर्ट ने वीआईपी संस्कृति पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि इसके कारण स्थानीय आम नागरिकों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए. अदालत ने कहा कि जिन स्थानीय लोगों के घरों तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता यही सील सड़क है, उन्हें अपने घरों तक पहुंचने में किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए. स्थानीय निवासियों को उनके वाहनों के लिए बिना किसी रुकावट के पास उपलब्ध कराए जाने चाहिए, ताकि वो आसानी से अपने घरों तक पहुंच सकें. सरकार की ओर से अदालत को आश्वासन दिया गया कि सील मार्ग पर वाहनों के दबाव को और कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे और नियमों की समीक्षा की जाएगी. अदालत ने सरकार को इस संबंध में नई एक्सरसाइज करने का समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 नवंबर 2026 की तारीख तय की है.

ये भी पढ़ें: SC/ST एक्ट से जुड़े मानहानि मामले में कोर्ट का फैसला, किसी केस में बरी हो जाने से नहीं मिल जाता हर्जाना पाने का अधिकार

Last Updated : September 11, 2026 at 11:16 AM IST

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