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सील्ड रोड पर VIP परमिट को लेकर हाईकोर्ट सख्त, सरकार ने दिया जरूरी कदम उठाने का आश्वासन

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राजधानी शिमला की सील और प्रतिबंधित सड़कों पर वीआईपी वाहनों की आवाजाही को लेकर कड़ा रुख अपनाया है. अदालत ने पाया कि शिमला की सील सड़कों पर बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को वाहन परमिट जारी किए गए हैं, जो इन इलाकों के आसपास रहते भी नहीं हैं और शहर के काफी दूर-दराज क्षेत्रों में निवास करते हैं. कोर्ट ने कहा कि इन रास्तों पर वाहनों की संख्या कम की जानी चाहिए और परमिट का वास्तविक लाभ उन लोगों को मिलना चाहिए, जो इन क्षेत्रों के मूल निवासी हैं. मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन सीनेगी की खंडपीठ ने संभव भसीन की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की.

सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार के विशेष सचिव (गृह) की ओर से अदालत में एक हलफनामा भी पेश किया गया. हलफनामे में शिमला के प्रतिबंधित मार्ग शेलेट डे स्कूल से शिल्ली चौक होते हुए छोटा शिमला तक के लिए जारी परमिटों की सूची पेश की गई. रिपोर्ट के अनुसार, इस सील मार्ग के लिए 318 पुराने परमिटों का नवीनीकरण किया गया है, जबकि 44 नए परमिट जारी किए गए हैं. यह पूरा मार्ग शिमला रोड यूजर्स एंड पेडेस्ट्रियन (पब्लिक सेफ्टी एंड कन्वीनियंस) एक्ट, 2007 के तहत पूरी तरह सील यानी S-1 श्रेणी में आता है, जहां वाहनों की आवाजाही पर सख्त पाबंदी है. कोर्ट ने पाया कि सूची में बड़ी संख्या में ऐसे वीआईपी या रसूखदार लोग शामिल हैं, जो शहर के सुदूर इलाकों में रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद इस सील मार्ग पर वाहन ले जाने का लाभ उठा रहे हैं. अदालत ने यह भी कहा कि सरकार के हलफनामे में यह जानकारी नहीं दी गई है कि इस प्रतिबंधित मार्ग पर पहले कितने परमिट जारी किए गए थे. इससे वर्तमान संख्या की पहले की संख्या से तुलना नहीं हो पा रही है.