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सरोगेसी से मां बनने वाली महिला कर्मचारी भी मैटरनिटी लीव की हकदार- हिमाचल हाईकोर्ट

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मैटरनिटी लीव यानी मातृत्व अवकाश से जुड़े मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सरोगेसी के जरिए मां बनने वाली यानी कमिशनिंग मदर भी अन्य महिला सरकारी कर्मचारियों की तरह मातृत्व अवकाश (Maternity leave) की पूरी हकदार है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को मातृत्व अवकाश देने से इनकार करने संबंधी राज्य सरकार के आदेशों को रद्द कर दिया. साथ ही प्रदेश सरकार को निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ता को दोनों बच्चों के जन्म के बाद 180-180 दिन का मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाए और रोका गया वेतन भी दो माह के भीतर जारी किया जाए. अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया है कि महिला कर्मचारी को केवल इस आधार पर मातृत्व लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता कि उसने सरोगेसी के जरिए मातृत्व प्राप्त किया है.

राज्य सरकार ने याचिकाकर्ता का दावा किया था अस्वीकार

मामले में याचिकाकर्ता डॉ. जूही मनहास ने अदालत को बताया कि वह सरोगेसी के जरिए से दो बच्चों की कमिशनिंग मदर बनीं. उन्होंने सीसीएस (लीव) रूल्स, 1972 के तहत मातृत्व अवकाश और उसके बाद नियमानुसार अन्य अवकाश के लिए आवेदन किया था, लेकिन राज्य सरकार ने यह कहते हुए उनका दावा अस्वीकार कर दिया कि केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी डीओपीटी की 18 जून 2024 की अधिसूचना को हिमाचल प्रदेश सरकार ने अभी तक नहीं अपनाया है. दूसरी ओर राज्य सरकार ने अदालत में यही तर्क दिया कि अधिसूचना लागू न होने के कारण याचिकाकर्ता मातृत्व अवकाश की पात्र नहीं हैं.