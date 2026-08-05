'घर बहू के नाम होने पर सास को नहीं किया जा सकता बेदखल' हाईकोर्ट का 'शेयर्ड हाउस' को लेकर महत्वपूर्ण फैसला
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के दो फैसलों का हवाला देते हुए 'शेयर्ड हाउस' को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 5, 2026 at 12:33 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि घर का स्वामित्व बहू के पास होने पर सास को घर से बेदखल नहीं किया जा सकता है. अदालत में स्पष्ट किया है कि अगर सास और बहू किसी घर में घरेलू संबंध (Domestic Relationship) के तहत साथ रह चुके हैं, तो केवल मकान बहू के नाम होने के आधार पर सास को वहां से बेदखल नहीं किया जा सकता. न्यायमूर्ति राकेश कैंथला की एकल पीठ ने मंडी की सुरभि बेदी की याचिका पर सुनवाई करते हुए निचली अदालतों के आदेशों को बरकरार रखा और बहू की याचिका खारिज कर दी. अदालत ने कहा कि साझा गृह (Shared Household) की परिभाषा संपत्ति के स्वामित्व से नहीं, बल्कि घरेलू संबंध और साथ रहने के तथ्य से तय होती है. ऐसे में सास को साझा घर में रहने का अधिकार प्राप्त है और उसे जबरन बेदखल नहीं किया जा सकता है.
HC ने SC के इन 2 फैसलों का दिया हवाला
न्यायमूर्ति राकेश कैंथला की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं के आवास संबंधी अधिकारों की रक्षा करना है. अदालत ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के दो महत्वपूर्ण फैसलों सतीश चन्द्र अहूजा बनाम स्नेहा अहूजा और प्रभा त्यागी बनाम कमलेश देवी मामलों का हवाला दिया. अदालत ने कहा कि साझा गृह वह है, जहां पक्षकार किसी भी समय घरेलू संबंध में साथ रह चुके हों, चाहे उस मकान का स्वामित्व किसी एक पक्ष के नाम ही क्यों न हो. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सास, बहू, पत्नी, मां, बेटी या संयुक्त परिवार की अन्य महिला सदस्य सभी को साझा गृह में निवास का अधिकार है. अगर किसी महिला को ऐसे घर से कानूनन प्रक्रिया अपनाए बिना निकाला जाता है, तो यह उसके अधिकारों का उल्लंघन होगा. कोर्ट ने यह भी कहा कि बहू किरायेदार रखकर भी सास को साझा गृह से बेदखल नहीं कर सकती और संयुक्त कब्जा बहाल करने का निचली अदालत का आदेश पूरी तरह सही है.
बहू ने हाईकोर्ट में याचिका में क्या दलील दी थी ?
याचिका में बहू ने दलील दी थी कि विवादित मकान उसकी स्वयं की कमाई से खरीदी गई जमीन पर बना है, इसलिए इसे साझा गृह नहीं माना जा सकता. उसका कहना था कि सास को घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत उसके विरुद्ध याचिका दायर करने का अधिकार नहीं है और निचली अदालतों ने कानून की गलत व्याख्या करते हुए सास को राहत दे दी. वहीं, सास ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि बेटे के साथ विवाह के बाद सभी एक ही घर में रहते थे, लेकिन बाद में बहू ने घर में किरायेदार रखकर 7 नवंबर 2025 को उन्हें जबरन बेदखल कर दिया. इसी आधार पर उसने घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत संरक्षण और साझा गृह में पुनः संयुक्त कब्जा बहाल करने की मांग की थी, जिसे अदालतों ने स्वीकार करते हुए राहत प्रदान की.