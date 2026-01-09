ETV Bharat / state

हिमाचल में पंचायत चुनाव पर फैसला आज, हाईकोर्ट पर टिकी सबकी नजरें

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव मामले में आज, शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा. मामला शुक्रवार को डिवीजन बेंच एक में फैसला सुनाने के लिए लिस्ट है. न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रोमेश वर्मा की खंडपीठ इस मामले पर अपना फैसला सुनाएगी. बुधवार को न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रोमेश वर्मा की खंडपीठ में मामले में सुनवाई पूरी हुई. इससे पहले मामला चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने भी सुना था. इसके बाद CJ कोर्ट ने मामले को डिवीजन बेंच एक यानी न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रोमेश वर्मा की अदालत के सामने रखने के आदेश दिए थे.

7 जनवरी को अदालत ने रिजर्व किया था फैसला

अधिवक्ता डिक्कन कुमार और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई की. डिवीजन बेंच एक में इस मामले पर लगातार दो दिन तक बहस हुई. बुधवार को इस मामले पर दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी की गई. इसके बाद मामला न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. इससे पहले इस मामले पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति जियालाल भारद्वाज की डिवीजन बेंच ने भी सुनवाई की थी.