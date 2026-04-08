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'रेगुलर होने में देरी के चलते नहीं छीना जा सकता पेंशन का अधिकार', पार्ट टाइम वर्कर से जुड़े मामले में HC के आदेश

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कर्मचारियों से जुड़े एक अहम फैसले में कहा कि पार्ट टाइम अवधि को पेंशन पात्रता के लिए तब गिना जा सकता है, जब व्यक्ति के नियमितीकरण में देरी हुई हो और नियमितीकरण में हुई देरी के कारण व्यक्ति पेंशन की पात्रता पूरी नहीं कर पा रहा हो. हिमाचल हाईकोर्ट में जस्टिस अजय मोहन गोयल की अदालत ने ये आदेश राज्य सरकार के शिक्षा विभाग में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के हक में फैसला सुनाते हुए दिए हैं. न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने याचिकाकर्ता कुलदीप सिंह की याचिका को स्वीकार करते हुए राज्य शिक्षा विभाग को तीन महीने के भीतर बकाया पेंशन राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं.

क्या है कोर्ट का मुख्य आदेश?

शिक्षा विभाग में कार्यरत चतुर्थी श्रेणी कर्मचारी कुलदीप सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने माना कि प्रार्थी को नियमित करने में देरी हुई है. प्रार्थी पार्ट टाइम वाटर कैरियर के तौर पर 10 साल की अवधि पूरी करने के बाद नियमित होने का अधिकारी था, लेकिन नियमित नहीं हुआ. नियमितीकरण में करीब 2 साल की देरी हुई और इसके चलते प्रार्थी पेंशन पात्रता की अवधि पूरी नहीं कर पाया. ऐसे में नियमितीकरण में हुई 2 साल की देरी के चलते याचिकाकर्ता से पेंशन का अधिकार नहीं छीना जा सकता.

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को 10 साल की पार्ट-टाइम सेवा पूरी होने की तिथि से नोशनल बेस पर रेगुलर माना जाए और इस आधार पर उसे पेंशन के लिए भी पात्र माना जाए. अदालत ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए की प्रार्थी को सेवानिवृत्ति की तिथि से कानून के अनुसार पेंशन का लाभ दिया जाए.

कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि विभाग को बकाया पेंशन राशि का भुगतान तीन महीने के भीतर करना होगा. यदि विभाग इस समय सीमा के भीतर भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसे फैसले की तारीख से 6% वार्षिक दर से ब्याज भी देना होगा.