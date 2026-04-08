'रेगुलर होने में देरी के चलते नहीं छीना जा सकता पेंशन का अधिकार', पार्ट टाइम वर्कर से जुड़े मामले में HC के आदेश
हिमाचल हाईकोर्ट में पार्ट टाइम वर्कर के हक में अहम फैसला सुनाया है. जानें पूरा मामला...
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 8, 2026 at 10:26 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कर्मचारियों से जुड़े एक अहम फैसले में कहा कि पार्ट टाइम अवधि को पेंशन पात्रता के लिए तब गिना जा सकता है, जब व्यक्ति के नियमितीकरण में देरी हुई हो और नियमितीकरण में हुई देरी के कारण व्यक्ति पेंशन की पात्रता पूरी नहीं कर पा रहा हो. हिमाचल हाईकोर्ट में जस्टिस अजय मोहन गोयल की अदालत ने ये आदेश राज्य सरकार के शिक्षा विभाग में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के हक में फैसला सुनाते हुए दिए हैं. न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने याचिकाकर्ता कुलदीप सिंह की याचिका को स्वीकार करते हुए राज्य शिक्षा विभाग को तीन महीने के भीतर बकाया पेंशन राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं.
क्या है कोर्ट का मुख्य आदेश?
शिक्षा विभाग में कार्यरत चतुर्थी श्रेणी कर्मचारी कुलदीप सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने माना कि प्रार्थी को नियमित करने में देरी हुई है. प्रार्थी पार्ट टाइम वाटर कैरियर के तौर पर 10 साल की अवधि पूरी करने के बाद नियमित होने का अधिकारी था, लेकिन नियमित नहीं हुआ. नियमितीकरण में करीब 2 साल की देरी हुई और इसके चलते प्रार्थी पेंशन पात्रता की अवधि पूरी नहीं कर पाया. ऐसे में नियमितीकरण में हुई 2 साल की देरी के चलते याचिकाकर्ता से पेंशन का अधिकार नहीं छीना जा सकता.
अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को 10 साल की पार्ट-टाइम सेवा पूरी होने की तिथि से नोशनल बेस पर रेगुलर माना जाए और इस आधार पर उसे पेंशन के लिए भी पात्र माना जाए. अदालत ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए की प्रार्थी को सेवानिवृत्ति की तिथि से कानून के अनुसार पेंशन का लाभ दिया जाए.
कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि विभाग को बकाया पेंशन राशि का भुगतान तीन महीने के भीतर करना होगा. यदि विभाग इस समय सीमा के भीतर भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसे फैसले की तारीख से 6% वार्षिक दर से ब्याज भी देना होगा.
ये था मामला
याचिकाकर्ता कुलदीप सिंह को 1999 में पार्ट-टाइम वॉटर कैरियर नियुक्त किया गया था. साल 2012 में उन्हें नियमित आधार पर चतुर्थ श्रेणी चपरासी-सह-चौकीदार बनाया गया और जनवरी 2022 में वह सेवानिवृत्त हुए. सेवानिवृत्ति के समय कुलदीप सिंह की नियमित सेवा 9 साल, 4 महीने और 16 दिन थी. इस न्यूनतम 10 साल की सेवा अवधि पूरी न होने के कारण राज्य सरकार ने उन्हें पेंशन देने से इनकार कर दिया था.
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उनका नियमित करने में 2 साल की देरी की गई. कागजों में पद 'पार्ट-टाइम' था, लेकिन असल में वह स्कूल के पूरे समय के दौरान अपनी सेवाएं देते अदालत ने प्रार्थी की दलीलों से सहमति जताते हुए माना कि एक कर्मचारी को उसके लंबे सेवाकाल के लाभ से केवल तकनीकी आधार पर वंचित नहीं रखा जा सकता.
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