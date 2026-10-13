हिमाचल में 1622.75 करोड़ के फर्जी लोन को ठिकाने लगाने का मामला, मनी लांड्रिंग एक्ट में दर्ज केस में सीए की याचिका खारिज
यह मामला टेक्नोमैक कंपनी लिमिटेड की तरफ से बैंकों के कंसोर्टियम से सैकड़ों करोड़ के फर्जी लोन लेने और उसे ठिकाने लगाने से जुड़ा है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 9:14 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के चर्चित टैक्नोमैक कंपनी लिमिटेड के 1622 करोड़ रुपए से अधिक के फर्जी लोन से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज किए गए मामले में एक आरोपी चार्टड अकाउंटेंट यानी सीए दीपक जैन की याचिका को खारिज कर दिया है.
हाईकोर्ट ने इस केस में ये स्पष्ट किया है कि भले ही कोई व्यक्ति मूल अपराध में आरोपी न हो, लेकिन अपराध से की गई कमाई को छिपाने या उसे इस्तेमाल करने में मदद करने पर उसके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में कार्रवाई की जा सकती है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति चिराग भानु सिंह ने ये फैसला सुनाया है. न्यायमूर्ति चिराग भानु सिंह की अदालत ने कहा कि ऐसे गंभीर वित्तीय मामलों में शुरुआती चरण में कार्यवाही को रद्द करना न्यायसंगत नहीं होगा.
यह मामला मैसर्स इंडियन टेक्नोमैक कंपनी लिमिटेड की तरफ से बैंकों के कंसोर्टियम से करीब 1,622.75 करोड़ रुपये का फर्जी लोन लेने और उसे ठिकाने लगाने से जुड़ा है. मामले में प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार कंपनी के तत्कालीन एमडी राकेश कुमार शर्मा ने फर्जी यानी शएल कंपनियों के माध्यम से करोड़ों रुपये की हेराफेरी की है. इसी मामले में सीए दीपक जैन पर आरोप है कि उन्होंने एक एंट्री ऑपरेटर के रूप में काम किया और 329.16 करोड़ रुपये की राशि को अपनी पारिवारिक शेल कंपनियों के जरिए रूट (लेयरिंग) करके वापस मुख्य कंपनी में पहुंचाया. इस काम के लिए उन्होंने प्वाइंट 25 परसेंट का कमीशन मिला. कमीशन की ये रकम लगभग 82 लाख रुपए बनती है. इस रकम को अपराध की कमाई माना गया है.
अदालत ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति मुख्य अपराध होने के बाद ब्लैक मनी को छिपाने या उसे ठिकाने लगाने में शामिल होता है तो उसका मूल एफआईआर में नाम होना जरूरी नहीं है. अदालत ने कहा कि दीपक जैन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और अपने रिश्तेदारों की कंपनियों में ऑडिटर के रूप में काम कर रहे थे. यह कार्य कंपनी अधिनियम की धारा 141 के तहत खुद एक अयोग्यता है और इसे संदिग्ध आचरण माना जाएगा. ऑडिटर के रूप में उनकी जिम्मेदारी वित्तीय अनियमितताओं और धोखाधड़ी की रिपोर्ट सरकार को करने की थी.
अदालत ने पाया कि प्रथम दृष्टया आरोपी के खिलाफ वित्तीय कदाचार और शेल कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देने के पुख्ता सबूत हैं. न्यायमूर्ति चिराग भानु सिंह की अदालत ने ये निष्कर्ष निकाला कि इस स्तर पर कार्यवाही को रद्द करने से मामले की पूरी कड़ियों और वित्तीय लेन-देन की गहन जांच प्रभावित होगी. ऐसे में याचिका को खारिज किया जाता है.
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