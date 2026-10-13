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हिमाचल में 1622.75 करोड़ के फर्जी लोन को ठिकाने लगाने का मामला, मनी लांड्रिंग एक्ट में दर्ज केस में सीए की याचिका खारिज

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के चर्चित टैक्नोमैक कंपनी लिमिटेड के 1622 करोड़ रुपए से अधिक के फर्जी लोन से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज किए गए मामले में एक आरोपी चार्टड अकाउंटेंट यानी सीए दीपक जैन की याचिका को खारिज कर दिया है.

हाईकोर्ट ने इस केस में ये स्पष्ट किया है कि भले ही कोई व्यक्ति मूल अपराध में आरोपी न हो, लेकिन अपराध से की गई कमाई को छिपाने या उसे इस्तेमाल करने में मदद करने पर उसके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में कार्रवाई की जा सकती है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति चिराग भानु सिंह ने ये फैसला सुनाया है. न्यायमूर्ति चिराग भानु सिंह की अदालत ने कहा कि ऐसे गंभीर वित्तीय मामलों में शुरुआती चरण में कार्यवाही को रद्द करना न्यायसंगत नहीं होगा.