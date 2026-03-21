CBSE टीचर नियुक्ति मामले में HC का बड़ा फैसला, परीक्षा परिणाम घोषित करने पर लगाई रोक
सीबीएसई स्कूलों में नियुक्ति के लिए हो रही परीक्षा के परिणाम को घोषित करने पर रोक लगाी. 2 अप्रैल को मामले की सुनवाई होगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 21, 2026 at 7:54 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में CBSE स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति के मामले में हिमाचल हाईकोर्ट से शिक्षकों को फ़िलहाल राहत मिली है. अध्यापक संगठनों के ज्वाइंट फ्रंट की ओर से नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिक पर सुनवाई करते हुए हिमाचल हाईकोर्ट ने एक अहम अंतरिम आदेश जारी किया है. उच्च अदालत ने सीबीएसई स्कूलों में नियुक्ति के लिए करवाई जा रही परीक्षा के परिणाम को कोर्ट की अनुमति के बिना घोषित करने पर रोक लगा दी है. हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया है कि इस दौरान परीक्षा प्रक्रिया को जारी रखा जा सकता है, लेकिन अंतिम परिणाम अदालत की अनुमति के बिना जारी नहीं किया जाएगा.
2 अप्रैल को होगी मामले में अगली सुनवाई
हिमाचल प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ की ओर से सीबीएसई स्कूलों में नियुक्ति के लिए परीक्षा से गुजरने की प्रक्रिया को हिमाचल हाईकोर्ट में चुनौती दी है. इस मामले में हिमाचल हाईकोर्ट में न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ सुनवाई कर रही है. मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अदालत के सामने रिकॉर्ड रखने का आग्रह किया गया था. इस पर अदालत ने याचिका करता को 25 मार्च तक रिकॉर्ड अदालत के समक्ष रखने के लिए कहा है. साथ ही प्रतिवादी स्टेट को रिकॉर्ड का जवाब 31 मार्च तक दाखिल करने के लिए कहा गया है. अब इस मामले में 2 अप्रैल को सुनवाई होनी है.
'अध्यापकों के मनोबल को होगा नुकसान'
मामले में टीचर्स ज्वाइंट फ्रंट के पक्षकार वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव भूषण का कहना है कि राज्य सरकार ने 134 स्कूलों को CBSE एफिलिएटेड करने का फैसला लिया है. ये सरकार का नीतिगत फैसला है. इस पर शिक्षकों को भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन, शिक्षकों की नियुक्ति के लिए तय की गई प्रक्रिया से राज्य में अशांति की स्थिति पैदा होगी. याचिकाकर्ता का तर्क है कि कमीशन से चयनित अध्यापक कई वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वर्षों के अनुभव के बाद उन्हें दोबारा चयन प्रक्रिया से गुजरना उचित नहीं है. एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के आधार पर CBSE एफिलिएटेड स्कूलों में नियुक्ति के लिए अध्यापकों का चयन किया जाना गलत होगा. इससे अध्यापकों के मनोबल को नुकसान हो सकता है.
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