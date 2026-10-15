हाईकोर्ट में बेरोजगार युवाओं की याचिका खारिज, राशन ढुलाई के सरकारी टेंडर के लिए खुद के वाहन होना जरूरी
सरकारी राशन को डिपुओं तक पहुंचाने के टेंडर के लिए आवेदक या पारिवारिक सदस्यों के नाम पर मालवाहक वाहनों का पंजीकृत होना अनिवार्य.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 7:30 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राशन की डोर-स्टेप डिलीवरी नीति में राज्य सरकार की ओर से किए गए संशोधन को वैध ठहराते हुए स्पष्ट किया है कि सरकारी राशन को डिपुओं तक पहुंचाने के टेंडर में भाग लेने के लिए आवेदक या उसके निर्धारित पारिवारिक सदस्यों के नाम पर मालवाहक वाहनों का पंजीकृत होना अनिवार्य है. न्यायाधीश अजय मोहन गोयल और न्यायाधीश रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने दीपक कुमार और अन्य बेरोजगार युवाओं की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी है.
नीति में संशोधन को दी थी चुनौती
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि, वे शिक्षित बेरोजगार युवा हैं और पिछले कई वर्षों से किराये पर वाहन लेकर सरकारी राशन की ढुलाई का काम कर रहे थे. राज्य सरकार ने 28 जुलाई 2026 को नीति में संशोधन कर टेंडर के लिए आवेदक या उसके परिवार के निर्धारित सदस्यों के नाम पर वाहन होना जरूरी कर दिया. इनमें पत्नी, बेटा, बहू और अविवाहित बेटी शामिल हैं. युवाओं ने दलील दी कि इस शर्त से उनके व्यापार करने के मौलिक अधिकार और समानता के अधिकार का उल्लंघन होता है. उनका यह भी तर्क था कि इससे वाहन मालिकों के एक वर्ग का वर्चस्व बढ़ सकता है और बिना खुद के वाहन रखने वाले लोगों के लिए सरकारी टेंडर में भाग लेना मुश्किल हो जाएगा.
गोदाम की क्षमता के अनुसार तय की शर्तें
संशोधित नीति के तहत 400 मीट्रिक टन से अधिक आवंटन वाले गोदाम के लिए आवेदक के पास कम से कम एक भारी वाहन होना जरूरी है, जिसकी क्षमता नौ मीट्रिक टन या उससे अधिक हो. इसके अतिरिक्त तीन मीट्रिक टन या अधिक क्षमता वाले दो हल्के वाणिज्यिक वाहन भी होने चाहिए. वहीं, 400 मीट्रिक टन से कम आवंटन वाले गोदाम के लिए कम से कम दो हल्के वाणिज्यिक वाहनों का आवेदक या उसके परिवार के निर्धारित सदस्यों के नाम पर पंजीकृत होना अनिवार्य किया गया है.
जनहित में नीति बदलाव को सही ठहराया
राज्य सरकार ने अदालत में कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत राशन हर महीने की पहली तारीख या पहले सप्ताह तक उचित मूल्य की दुकानों तक पहुंचाना जरूरी है. पहले ठेकेदारों के पास अपने वाहन नहीं होने के कारण राशन आपूर्ति में देरी की समस्या सामने आती थी. हाईकोर्ट ने सरकार के तर्कों को स्वीकार करते हुए कहा कि अपने वाहन रखने वाले और वाहन नहीं रखने वाले लोगों के बीच किया गया वर्गीकरण राशन की समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उचित है. इसी आधार पर अदालत ने नीति में संशोधन को वैध मानते हुए याचिका खारिज कर दी.
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