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हाईकोर्ट में बेरोजगार युवाओं की याचिका खारिज, राशन ढुलाई के सरकारी टेंडर के लिए खुद के वाहन होना जरूरी

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राशन की डोर-स्टेप डिलीवरी नीति में राज्य सरकार की ओर से किए गए संशोधन को वैध ठहराते हुए स्पष्ट किया है कि सरकारी राशन को डिपुओं तक पहुंचाने के टेंडर में भाग लेने के लिए आवेदक या उसके निर्धारित पारिवारिक सदस्यों के नाम पर मालवाहक वाहनों का पंजीकृत होना अनिवार्य है. न्यायाधीश अजय मोहन गोयल और न्यायाधीश रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने दीपक कुमार और अन्य बेरोजगार युवाओं की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी है.

नीति में संशोधन को दी थी चुनौती याचिकाकर्ताओं का कहना था कि, वे शिक्षित बेरोजगार युवा हैं और पिछले कई वर्षों से किराये पर वाहन लेकर सरकारी राशन की ढुलाई का काम कर रहे थे. राज्य सरकार ने 28 जुलाई 2026 को नीति में संशोधन कर टेंडर के लिए आवेदक या उसके परिवार के निर्धारित सदस्यों के नाम पर वाहन होना जरूरी कर दिया. इनमें पत्नी, बेटा, बहू और अविवाहित बेटी शामिल हैं. युवाओं ने दलील दी कि इस शर्त से उनके व्यापार करने के मौलिक अधिकार और समानता के अधिकार का उल्लंघन होता है. उनका यह भी तर्क था कि इससे वाहन मालिकों के एक वर्ग का वर्चस्व बढ़ सकता है और बिना खुद के वाहन रखने वाले लोगों के लिए सरकारी टेंडर में भाग लेना मुश्किल हो जाएगा.