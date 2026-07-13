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लाइसेंस फीस न चुकाने पर रद्द हुआ था शराब ठेका, बैंक खाता किया गया था फ्रीज, हाईकोर्ट ने एक्शन को बताया सही

लाइसेंस फीस नहीं देने पर शराब ठेके का लाइसेंस रद्द होने के मामले में हिमाचल हाईकोर्ट का राजस्व विभाग के पक्ष में फैसला.

हिमाचल हाईकोर्ट
हिमाचल हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 13, 2026 at 9:39 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश राज्य के राजस्व को सुरक्षित करने के पक्ष में हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई शराब लाइसेंस धारक (ठेकेदार) निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी मासिक लाइसेंस फीस सरकारी खजाने में जमा करने में विफल रहता है, तो आबकारी विभाग को उसका लाइसेंस रद्द करने और बकाया राशि की वसूली के लिए बैंक खाते फ्रीज करने का पूरा कानूनी अधिकार है.

हिमाचल हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने मैसर्स कांडा वाइन और अन्य द्वारा दायर दो रिट याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है. याचिकाकर्ता फर्म मैसर्स कांडा वाइन को वर्ष 2023-24 के लिए ऊना जिले के संतोषगढ़ यूनिट-3 में नौ शराब ठेकों और एक उप-ठेके का खुदरा लाइसेंस 9.20 करोड़ रुपये की बोली पर आवंटित किया गया था. वार्षिक आबकारी घोषणाओं की शर्त 2.42 के तहत ठेकेदार को हर महीने की लाइसेंस फीस अगले महीने की 7 तारीख तक जमा करनी अनिवार्य थी.

जुलाई 2023 के बाद से याचिकाकर्ता ने राज्य में आई प्राकृतिक आपदा और पड़ोसी राज्य पंजाब में शराब की कम कीमतों का बहाना बनाकर लाइसेंस फीस जमा करना बंद कर दिया. बार-बार नोटिस जारी करने और सुनवाई के कई मौके देने के बावजूद जब बकाया राशि जमा नहीं की गई, तो आबकारी कलेक्टर ने 18 नवंबर 2023 को उनका लाइसेंस रद्द कर दिया. साथ ही बकाया राजस्व की सुरक्षा के लिए फर्म के पार्टनर का बैंक खाता भी फ्रीज कर दिया था.

इसके अलावा विभाग ने 2.80 करोड़ रुपये से अधिक की बकाया रिकवरी के लिए अन्य कथित साझेदारों को भी 30 नवंबर 2023 को अंतिम नोटिस थमा दिया था. ठेकेदार ने विभाग की इस कार्रवाई और आबकारी नीति की शर्त 2.42 को मनमाना बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने मामले के सभी पहलुओं और दस्तावेजों को देखने के बाद याचिकाकर्ता की सभी दलीलों को खारिज कर दिया.

मामले में ठेकेदार का यह आरोप गलत साबित हुआ कि उसे बिना सुने सजा दी गई. रिकॉर्ड के अनुसार कलेक्टर और वित्तीय आयुक्त (अपीलीय प्राधिकारी) दोनों ने नवंबर 2023 में ठेकेदार को बकाया चुकाने के लिए कई तारीखें और मौके दिए थे, लेकिन उसने राशि जमा नहीं की. अदालत ने स्पष्ट किया कि जब किसी कांट्रैक्टर ने खुली आंखों से नीलामी की शर्तों को स्वीकार कर टेंडर लिया है, तो वह बाद में नुकसान का हवाला देकर अपनी एक्सप्रेस संविदात्मक देनदारियों से पीछे नहीं हट सकता.

कोर्ट ने कहा कि हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 की धाराओं (विशेषकर धारा 73) के तहत राज्य सरकार का बकाया राजस्व किसी भी व्यक्ति की संपत्ति पर पहला हक होता है. इसलिए बकाया वसूलने के लिए बैंक खाते फ्रीज करने की विभागीय कार्रवाई पूरी तरह वैधानिक है. खंडपीठ ने आबकारी नीति की शर्त 2.42 को संवैधानिक और कानून सम्मत ठहराते हुए विभाग द्वारा लाइसेंस निरस्त करने और बकाया वसूली की कार्रवाई को सही माना.

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