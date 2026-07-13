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लाइसेंस फीस न चुकाने पर रद्द हुआ था शराब ठेका, बैंक खाता किया गया था फ्रीज, हाईकोर्ट ने एक्शन को बताया सही

शिमला: हिमाचल प्रदेश राज्य के राजस्व को सुरक्षित करने के पक्ष में हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई शराब लाइसेंस धारक (ठेकेदार) निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी मासिक लाइसेंस फीस सरकारी खजाने में जमा करने में विफल रहता है, तो आबकारी विभाग को उसका लाइसेंस रद्द करने और बकाया राशि की वसूली के लिए बैंक खाते फ्रीज करने का पूरा कानूनी अधिकार है.

हिमाचल हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने मैसर्स कांडा वाइन और अन्य द्वारा दायर दो रिट याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है. याचिकाकर्ता फर्म मैसर्स कांडा वाइन को वर्ष 2023-24 के लिए ऊना जिले के संतोषगढ़ यूनिट-3 में नौ शराब ठेकों और एक उप-ठेके का खुदरा लाइसेंस 9.20 करोड़ रुपये की बोली पर आवंटित किया गया था. वार्षिक आबकारी घोषणाओं की शर्त 2.42 के तहत ठेकेदार को हर महीने की लाइसेंस फीस अगले महीने की 7 तारीख तक जमा करनी अनिवार्य थी.

जुलाई 2023 के बाद से याचिकाकर्ता ने राज्य में आई प्राकृतिक आपदा और पड़ोसी राज्य पंजाब में शराब की कम कीमतों का बहाना बनाकर लाइसेंस फीस जमा करना बंद कर दिया. बार-बार नोटिस जारी करने और सुनवाई के कई मौके देने के बावजूद जब बकाया राशि जमा नहीं की गई, तो आबकारी कलेक्टर ने 18 नवंबर 2023 को उनका लाइसेंस रद्द कर दिया. साथ ही बकाया राजस्व की सुरक्षा के लिए फर्म के पार्टनर का बैंक खाता भी फ्रीज कर दिया था.

इसके अलावा विभाग ने 2.80 करोड़ रुपये से अधिक की बकाया रिकवरी के लिए अन्य कथित साझेदारों को भी 30 नवंबर 2023 को अंतिम नोटिस थमा दिया था. ठेकेदार ने विभाग की इस कार्रवाई और आबकारी नीति की शर्त 2.42 को मनमाना बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने मामले के सभी पहलुओं और दस्तावेजों को देखने के बाद याचिकाकर्ता की सभी दलीलों को खारिज कर दिया.