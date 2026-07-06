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18 साल पहले हादसे में गई थी युवक की जान, एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल ने तय किया ₹4.86 लाख मुआवजा, HC ने तिगुनी बढ़ाई रकम

शिमला: हिमाचल प्रदेश में 18 साल पहले हुए एक सड़क हादसे में युवक की जान चली गई थी. हादसे में जान गंवाने वाले पच्चीस साल के युवा के परिवार वालों को अब हाईकोर्ट ने मुआवजे को लेकर बड़ी राहत पहुंचाई है. सिरमौर जिला के पांवटा साहिब में युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई थी. एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल ने मुआवजे की राशि को 4.86 लाख रुपए आंका था. हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल के मुआवजा राशि आकलन के आंकड़े को गलत करार देते हुए मुआवजे को तीन गुणा बढ़ा दिया.

हाईकोर्ट ने पीड़ित परिवार को ₹16.55 लाख मुआवजा देने के आदेश जारी किए हैं. अदालत ने जान गंवाने वाले युवक के माता-पिता को बड़ी राहत देते हुए मुआवजा राशि को बढ़ाया है. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की एकल पीठ ने ये फैसला सुनाया है.

अदालत के समक्ष पेश किए गए मामले के अनुसार 27 मई 2008 को पांवटा साहिब जिला सिरमौर के भूपपुर में एक ट्रक दुर्घटना में 25 वर्षीय रणजीत सिंह नामक युवक की मृत्यु हो गई थी. एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल ने युवक की काल्पनिक आय को 5,000 रुपए महीना मानते हुए कुल 4,86,985 रुपए मुआवजे के रूप में तय किए थे. मामला हाईकोर्ट आया तो यहां अदालत ने ट्रिब्यूनल के इस आकलन को गलत माना.

हाईकोर्ट ने सारे रिकॉर्ड को देखकर पाया कि जान गंवाने वाले पच्चीस साल के युवा ने कंप्यूटर हार्डवेयर का डिप्लोमा किया था. दुखद ये है कि हादसे से ठीक एक महीने पहले ही रणजीत ने अपने भाई के साथ मिलकर नेचुरल रबर नाम से एक इंडस्ट्रियल यूनिट शुरू की थी. मामले में हाईकोर्ट ने टिप्पणी की-भगवान ने दिवंगत युवा को अपनी फैक्ट्री से कमाई करने का समय नहीं दिया.