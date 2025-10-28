ETV Bharat / state

स्वारघाट से शिमला तक नेशनल हाईवे की बदहाली पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, तस्वीरों के साथ रिपोर्ट तलब

स्वारघाट से शिमला तक नेशनल हाईवे की बदहाली पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया.

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (FILE)
ETV Bharat Himachal Pradesh Team

October 28, 2025

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बिलासपुर के स्वारघाट से लेकर शिमला तक नेशनल हाईवे की बदहाली पर कड़ा संज्ञान लिया है. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया व न्यायमूर्ति जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने हाईवे की खस्ता हालत पर सोलन व बिलासपुर के विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव से सड़क की तस्वीरों सहित रिपोर्ट तलब की है. अदालत ने दोनों सचिवों को आदेश दिए हैं कि वो इस हाईवे के दाड़लाघाट से बिलासपुर सेक्शन के हिस्से के बारे में तस्वीरों के साथ अपनी रिपोर्ट पेश करें.

खंडपीठ ने कहा है कि सचिव मौके का निरीक्षण करते समय अपनी राय भी दें कि क्या उस इलाके में सड़क पर कोई ऐसी जलधारा बह रही है, जिससे हिमाचल के दूसरे हिस्सों से शिमला की ओर आने वाले भारी ट्रैफिक के कारण सड़क पूरी तरह से खराब हो रही है?

मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि ये निर्विवाद तथ्य है कि उक्त हाईवे शिमला को हिमाचल के अन्य जिलों जैसे बिलासपुर,चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, सोलन, लाहौल स्पीति, मंडी, ऊना आदि से जोड़ने वाली जीवन रेखा है. अदालत को बताया गया था कि दाड़लाघाट से भराड़ीघाट तक के हिस्से के रखरखाव का दायित्व परियोजना कार्यान्वयन इकाई शिमला के तहत आता है. ये तथ्य भी खंडपीठ के ध्यान में लाया गया कि शिमला बैरियर से टूटू तक साढ़े चार किलोमीटर का हिस्सा भी बहुत खराब हालत में है. इस पर खंडपीठ ने नेशनल हाईवे की परियोजना कार्यान्वयन इकाई शिमला को इस बाबत अगली सुनवाई की तारीख से पहले शपथ पत्र दाखिल करने के आदेश दिए. मामले पर अगली सुनवाई 27 नवंबर को तय की गई है.

स्वास्थ्य सचिव से मांगा शपथपत्र

वहीं, एक अन्य मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के स्वास्थ्य सचिव से शपथ पत्र मांगा है. मामला शिमला के चमियाणा में स्थित अटल मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग से जुड़ा है. इस विभाग को स्थानांतरित करने के विरोध में दाखिल आवेदन पर स्वास्थ्य सचिव को फिर से शपथ पत्र पेश करने के आदेश दिए गए हैं. अदालत ने स्वास्थ्य सचिव के शपथ पत्र को पिछले आदेश के अनुरूप नहीं पाया, लिहाजा अब नए शपथपत्र के आदेश जारी किए गए हैं.

पिछली सुनवाई को प्रार्थियों ने अदालत को बताया था कि चमियाणा सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में अभी ब्लड बैंक की कोई सुविधा नहीं है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में भी कार्डियोलॉजी से जुड़े मामलों में ब्लड की आकस्मिक जरूरत पड़ जाती है. हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव को इस परिस्थिति का स्पष्टीकरण देने के आदेश जारी किए थे.

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ के समक्ष बताया गया कि चमियाणा अस्पताल तक पहुंचने के लिए अभी भी रास्ते खराब हैं. यातायात सुविधा व पार्किंग का अभाव ज्यों का त्यों बना हुआ है. इस कारण कार्डियोलॉजी से जुड़े मरीजों को पर्याप्त आपातकालीन सुविधाएं भी नहीं है.

यहां बता दें 31 जुलाई को हाईकोर्ट ने मौसम की स्थिति में सुधार को ध्यान में रखते हुए चमियाणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी, सीटीवीएस और यूरोलॉजी विभागों को स्थानांतरित करने की अनुमति प्रदान कर दी थी. कोर्ट ने यहां नजदीक ही तीमारदारों को सराय भवन की कमी को लेकर भी संज्ञान लिया है और लोक निर्माण विभाग को आदेश दिए हैं कि वह तुरंत व्यवस्था करें.

