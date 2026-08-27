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हिमाचल हाईकोर्ट को मिले तीन नए न्यायमूर्ति, एक नियमित और दो एडिशनल जज की नियुक्ति को केंद्र की मंजूरी

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश समेत कुल 12 न्यायाधीश सेवाएं दे रहे हैं.

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 27, 2026 at 6:42 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट को जल्द ही तीन नए न्यायमूर्ति मिलने वाले हैं. केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट में तीन नए न्यायाधीशों की नियुक्तियों को मंजूरी दे दी है. इस संबंध में भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग की ओर से 27 अगस्त को अधिसूचना जारी की गई है. राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद चिराग भानु सिंह को नियमित न्यायाधीश नियुक्त किया गया है. वहीं, भूपेश शर्मा और योगेश जस्वाल को दो वर्ष की अवधि के लिए अतिरिक्त न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया गया है.

अधिसूचना के अनुसार चिराग भानु सिंह को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है. उनकी नियुक्ति उस दिन से प्रभावी होगी, जिस दिन वह अपने पद का कार्यभार संभालेंगे. इस नियुक्ति के साथ हाई कोर्ट को एक नए नियमित न्यायाधीश की सेवाएं मिलेंगी. वहीं, भूपेश शर्मा और योगेश जस्वाल को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया है. दोनों की नियुक्ति अपने-अपने पद का कार्यभार संभालने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगी. इस संबंध में अधिसूचना केंद्र सरकार के न्याय विभाग के नियुक्ति प्रभाग की ओर से जारी की गई है.

हाईकोर्ट में 17 न्यायाधीशों की स्वीकृत क्षमता

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश समेत कुल 12 न्यायाधीश सेवाएं दे रहे हैं. हाई कोर्ट की स्वीकृत न्यायिक क्षमता 17 न्यायाधीशों की है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं. हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया हैं. मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर, न्यायमूर्ति अजय मोहन गोएल, न्यायमूर्ति संदीप शर्मा, न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ, न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा, न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह, न्यायमूर्ति रंजन शर्मा, न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी, न्यायमूर्ति राकेश कैन्थला, न्यायमूर्ति जिया लाल भारद्वाज और न्यायमूर्ति रोमेश वर्मा हाई कोर्ट में कार्यरत हैं.

हाई कोर्ट की आधिकारिक टेलीफोन डायरेक्टरी में भी मुख्य न्यायाधीश समेत इन 12 न्यायाधीशों का उल्लेख है. वहीं, हाई कोर्ट की स्वीकृत क्षमता 17 न्यायाधीशों की है. मार्च 2025 की वार्षिक रिपोर्ट में भी 12 न्यायाधीशों के कार्यरत होने की जानकारी दी गई थी. हाई कोर्ट में किसी मामले की डिवीजन बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए सामान्य तौर पर दो न्यायाधीशों का कोरम होता है.

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