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भर्ती प्रक्रिया में दस्तावेजों की तकनीकी खामियों को हाईकोर्ट ने बताया सुधारने योग्य त्रुटि, आयोग की तरफ से समय देना सही करार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी भर्तियों में दस्तावेज सत्यापन को लेकर एक बड़ा सिद्धांत स्पष्ट किया है. हाईकोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने इस संदर्भ में अहम फैसला दिया है. अदालत ने कहा कि यदि कोई उम्मीदवार विज्ञापन में मांगी गई आवश्यक योग्यता रखता है, लेकिन उसके प्रमाणपत्रों में कोई तकनीकी त्रुटि या औपचारिकता जैसे प्रतिहस्ताक्षर छूट गई है, तो इसे सुधारने योग्य गलती माना जाएगा.