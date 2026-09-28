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भर्ती प्रक्रिया में दस्तावेजों की तकनीकी खामियों को हाईकोर्ट ने बताया सुधारने योग्य त्रुटि, आयोग की तरफ से समय देना सही करार

हिमाचल ने कहा चयन आयोग की तरफ से ऐसी त्रुटियों को ठीक करने के लिए अतिरिक्त समय देना पूरी तरह वैध है.

Himachal High Court
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 28, 2026 at 10:49 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी भर्तियों में दस्तावेज सत्यापन को लेकर एक बड़ा सिद्धांत स्पष्ट किया है. हाईकोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने इस संदर्भ में अहम फैसला दिया है. अदालत ने कहा कि यदि कोई उम्मीदवार विज्ञापन में मांगी गई आवश्यक योग्यता रखता है, लेकिन उसके प्रमाणपत्रों में कोई तकनीकी त्रुटि या औपचारिकता जैसे प्रतिहस्ताक्षर छूट गई है, तो इसे सुधारने योग्य गलती माना जाएगा.

अदालत ने कहा कि चयन आयोग की तरफ से ऐसी त्रुटियों को ठीक करने के लिए अतिरिक्त समय देना पूरी तरह वैध है. हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने 4 मार्च 2024 को ग्रुप इंस्ट्रक्टर के 12 पदों के लिए आवेदन मांगे थे. नियमों के तहत उम्मीदवारों के पास आवश्यक व्यावहारिक अनुभव होना अनिवार्य था. विज्ञापन की चेकलिस्ट में यह शर्त थी कि अनुभव प्रमाणपत्र संबंधित सरकारी प्राधिकारी या विभाग के अधिकारी द्वारा सत्यापित अथवा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए. दस्तावेज सत्यापन के दौरान आयोग ने पाया कि एक उम्मीदवार प्रदीप के अनुभव प्रमाणपत्र पर लेबर ऑफिसर/इंस्पेक्टर के प्रतिहस्ताक्षर नहीं थे.

आयोग ने 3 मार्च 2026 को नोटिस जारी कर प्रदीप सहित अन्य उम्मीदवारों को यह कमी सुधारने के लिए 12 मार्च 2026 तक का समय दिया. प्रदीप ने इस अवधि में कमी को दूर कर लिया. वेटिंग लिस्ट में दूसरे स्थान पर मौजूद विशाल कुमार, जो मामले में याचिकाकर्ता हैं ने इस पर अदालत की शरण ली. याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की. उसका तर्क था कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि (26 मार्च 2024) बीत जाने के बाद आयोग किसी उम्मीदवार को प्रमाणपत्र दुरुस्त करने या नया प्रमाणपत्र जमा करने की अनुमति नहीं दे सकता, इसलिए प्रदीप की उम्मीदवारी रद्द की जाए.

चयन आयोग और राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि 5 दिसंबर 2022 को संशोधित भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में अनुभव प्रमाणपत्र को किसी प्राधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराने की कोई वैधानिक शर्त नहीं थी. विज्ञापन की चेकलिस्ट में दी गई यह शर्त केवल एक सामान्य प्रक्रियात्मक औपचारिकता थी. कोर्ट ने कहा कि प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं पूरी न होने से कोई नियुक्ति अनियमित तो हो सकती है, लेकिन अवैध नहीं. चूंकि उम्मीदवार के पास अंतिम तिथि से पहले का वास्तविक अनुभव था, इसलिए केवल प्रतिहस्ताक्षर न होना एक मामूली तकनीकी चूक थी. अदालत ने स्पष्ट किया कि एक बार जब उम्मीदवार सभी चरणों को पार कर लेता है, तो उसकी उम्मीदवारी को तुच्छ या मामूली त्रुटियों के लिए रद्द नहीं किया जाना चाहिए.

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