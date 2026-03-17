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शिलाई में अवैध वन कटान, छात्रों की चिट्ठी पर HC का एक्शन, सरकार से मांगा जवाब

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला के शिलाई में बड़ी संख्या में पेड़ों के कटान का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है. इस मामले में कुछ छात्रों ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नाम पत्र लिखा था. हाईकोर्ट ने पत्र को जनहित याचिका के तौर पर स्वीकार किया और मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है.

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया व न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. मामले में खंडपीठ ने स्वत: संज्ञान लिया और शिलाई से संबंध रखने वाले छात्रों के पत्र पर एक्शन लेते हुए जवाब मांगा है.

उल्लेखनीय है कि शिलाई में बड़ी संख्या में पेड़ों के कटान का मामला सामने आया है. इस मामले में सैंकड़ों चीड़ प्रजाति के पेड़ काटे गए हैं. आरोप है कि पांच मार्च को आरा मशीन लगाकर चीड़ के पेड़ों का कटान किया गया. ये भी बताया जा रहा है कि काटे गए पेड़ों की संख्या तीन सौ से ऊपर है. वहीं, मामले में कुल पच्चीस पेड़ काटने की अनुमति थी. स्थानीय जनता के दबाव में कटान के अगले दिन प्राथमिकी दर्ज की गई. पेड़ कटान के मामले में भाजपा से जुड़े छात्र संगठन ने भी विरोध प्रदर्शन किए हैं. अब कुछ छात्रों ने हाईकोर्ट को चिट्ठी लिखी है. यही नहीं, चिट्ठी लिखने वाले छात्रों ने अदालत के समक्ष पेड़ों के कटान की तस्वीरें भी साथ में लगाई हैं.

पत्र को जनहित याचिका का स्वरूप देते हुए हाईकोर्ट ने प्रतिवादियों से पूछा है कि क्या इतने बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई वैध है? अदालत ने ये भी पूछा है कि पेड़ों की इस तरह से कटाई क्यों की गई है. क्या ऐसी कटाई के लिए नियमों के तहत आवश्यक अनुमतियां प्राप्त की गई थी या नहीं?