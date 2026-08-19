ETV Bharat / state

सचिवालय के ऐतिहासिक भवन 'एलर्सली' के पास निर्माण पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार को भेजा नोटिस

हिमाचल सचिवालय ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश राज्य सचिवालय के शिमला स्थित ऐतिहासिक एलर्सली भवन के आसपास हुए निर्माण को लेकर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दर्ज की है. मामले पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जीएस संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने सुनवाई की. अदालत में राज्य सरकार रेवेन्यू और अर्बन डेवलपमेंट विभागों को नोटिस जारी किए हैं. प्रिंसिपल डिवीजन बेंच ने मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता देव्यानी शर्मा को एमिकस क्युरी (Amicus Curiae) नियुक्त किया है, जो अदालत को स्वतंत्र राय देने और सहायता करने का कार्य करेंगी. अदालत ने ये आदेश के कैप्टन अतुल शर्मा की ओर से मिली एक शिकायत के आधार पर दर्ज की जनहित याचिका पर दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर 2026 को होगी. सचिवालय शिमला के आसपास हो रहे निर्माण से जुड़ा है मामला मामला हिमाचल प्रदेश राज्य सचिवालय शिमला के आसपास हो रहे निर्माण से जुड़ा है. मामले में राज्य सरकार को मुख्य सचिव, डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, एक्सिन शहरी विकास शिमला और निदेशक रेवेन्यू ऑफिसर शिमला प्रतिवादी बनाया गया है. इसके अलावा नगर निगम के कमिश्नर और आर्किटेक्ट प्लानर को भी मामले में पार्टी बनाया गया है.