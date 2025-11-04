MC शिमला के मेयर का कार्यकाल बढ़ाने का मामला, हाईकोर्ट ने सरकार से तलब किया जवाब, 11 नवंबर को अगली सुनवाई

ETV Bharat / state

शिमला नगर निगम के मेयर के कार्यकाल बढ़ाने से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया.

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (FILE)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 4, 2025 at 4:04 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला नगर निगम के मेयर के कार्यकाल बढ़ाने से जुड़े मामले में सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी किया है. अदालत ने राज्य सरकार, निर्वाचन आयोग व मेयर से जवाब तलब किया है. मामले में अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी. हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया व न्यायमूर्ति जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की.

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के मेयर के कार्यकाल को ढाई से पांच साल बढ़ाने वाले फैसले पर एडवोकेट अंजलि सोनी वर्मा ने चुनौती देते हुए जनहित याचिका दायर की है. हिमाचल हाईकोर्ट ने इस मामले में हिमाचल सरकार, राज्य चुनाव आयोग और मेयर सुरेंद्र चौहान को नोटिस जारी किया है. याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने अध्यादेश लाकर शिमला नगर निगम मेयर के कार्यकाल को बढ़ाया है और ये हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम के सेक्शन 36 के खिलाफ है.

अंजली सोनी, एडवोकेट (ETV Bharat)

याचिका में दिए गए तर्क के अनुसार राज्य सरकार का यह निर्णय रोस्टर के खिलाफ है. रोस्टर कहता है कि ढाई साल के बाद मेयर का पद महिला पार्षद के लिए आरक्षित होगा. ऐसे में राज्य सरकार के फैसले निगम में चुनकर आई 21 महिला पार्षदों के अधिकारों का हनन होता है. सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने 25 अक्टूबर को कैबिनेट मीटिंग में मेयर के कार्यकाल को बढ़ाया था. उसके बाद शिमला नगर निगम की बैठक में भी इस फैसले का विरोध हुआ था.

भाजपा के साथ ही कुछ कांग्रेस पार्टी पार्षदों ने इस निर्णय का विरोध किया था. पार्षदों का कहना था कि रोस्टर के अनुसार, अब महिला पार्षद को मेयर बनना चाहिए था, लेकिन सरकार ने इस नियम की अनदेखी की. सीएम सुक्खू ने भी पार्षदों को सरकार के फैसले को जानकारी देते हुए सहमति बनाने की सलाह दी थी, लेकिन विवाद थम नहीं रहा.

