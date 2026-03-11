ETV Bharat / state

न्यायपालिका के ढांचे से जुड़े काम को एक-दूसरे पर टाल रहे सरकारी विभाग, हाईकोर्ट ने 31 मार्च को तलब किए गृह सचिव

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के गृह सचिव की तरफ से दाखिल किए गए शपथपत्र पर गंभीर टिप्पणियां भी की हैं.

Himachal High Court
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 11, 2026 at 10:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: न्यायपालिका के मूलभूत ढांचे को मजबूती प्रदान करने से संबंधित हाईकोर्ट के आदेशों की अनुपालना में की जा रही टालमटोल को अदालत ने गंभीरता से लिया है. सरकारी विभाग हाईकोर्ट के आदेशों को पूरा करने की जिम्मेदारी एक-दूसरे पर डाल रहे हैं. सरकारी विभागों के इस इरादे को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के गृह सचिव को अदालत में तलब किया है.

हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश न्यायमूर्ति जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने इस संदर्भ में एक जनहित याचिका की सुनवाई के बाद ये आदेश जारी किए हैं. हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है कि राज्य सरकार के गृह सचिव को 31 मार्च को अदालत में उपस्थित होना होगा, ताकि इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा सके. जनहित याचिका की सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के गृह सचिव की तरफ से दाखिल किए गए शपथपत्र का अवलोकन करने के बाद कुछ गंभीर टिप्पणियां भी की.

हाईकोर्ट ने कहा कि इस शपथपत्र का अवलोकन करने से केवल यह पता चलता है कि 2 महीने से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद शपथकर्ता जिम्मेदारियों को दूसरे अधिकारियों पर स्थानांतरित करने का प्रयास कर रहा है. अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) के शपथपत्र में कहा गया था कि हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को 3 करोड़ 54 लाख रुपए की राशि प्रदान की जा चुकी है, लेकिन अन्य बिंदुओं पर स्पष्टता नहीं दिखी.

शपथपत्र में विधि क्लर्क, सह अनुसंधान सहायक (विधायी प्रशिक्षु) के 20 पदों के सृजन, न्यायालयों में नियमित आधार पर पदों को भरने, जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के लिए नियमित भर्ती प्रक्रिया के तहत निर्णय लेखक के एक पद के सृजन, हमीरपुर, जोगिंदर नगर और नालागढ़ में अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के तीन पदों के सृजन के अलावा सहायक कर्मचारियों सहित सिविल न्यायाधीशों के लिए 34 न्यायालयों के सृजन का निर्णय अभी भी मंत्रिमंडल के समक्ष लंबित है. इसी प्रकार जिला न्यायपालिका के लिए 13 वाहनों की स्वीकृति भी बीते साल यानी वर्ष 2025 के अगस्त महीने से लंबित है. इन कार्यों की जिम्मेदारी एक विभाग से दूसरे विभाग पर डाली जा रही है. ऐसे में अदालत ने 31 मार्च को गृह विभाग के सचिव को अदालत में पेश होने के आदेश जारी किए हैं.

ये भी पढ़ें: सेब कारोबारियों से जुड़े मामले में आढ़ती के खिलाफ FIR खारिज, हाईकोर्ट ने सिविल राइट्स को लेकर कही ये बात

ये भी पढ़ें: देश में LPG को लेकर फैली चिंता के बीच हिमाचल से आई ये राहत भरी अपडेट, रोजाना 25,000 सिलेंडरों की खपत

TAGGED:

HIMACHAL HOME SECRETARY
HIMACHAL HIGH COURT
GOVERNMENT DEPARTMENTS OFFICIAL
हिमाचल गृह सचिव तलब
HIGH COURT SUMMONED HOME SECRETARY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.