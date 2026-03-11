ETV Bharat / state

न्यायपालिका के ढांचे से जुड़े काम को एक-दूसरे पर टाल रहे सरकारी विभाग, हाईकोर्ट ने 31 मार्च को तलब किए गृह सचिव

शिमला: न्यायपालिका के मूलभूत ढांचे को मजबूती प्रदान करने से संबंधित हाईकोर्ट के आदेशों की अनुपालना में की जा रही टालमटोल को अदालत ने गंभीरता से लिया है. सरकारी विभाग हाईकोर्ट के आदेशों को पूरा करने की जिम्मेदारी एक-दूसरे पर डाल रहे हैं. सरकारी विभागों के इस इरादे को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के गृह सचिव को अदालत में तलब किया है.

हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश न्यायमूर्ति जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने इस संदर्भ में एक जनहित याचिका की सुनवाई के बाद ये आदेश जारी किए हैं. हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है कि राज्य सरकार के गृह सचिव को 31 मार्च को अदालत में उपस्थित होना होगा, ताकि इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा सके. जनहित याचिका की सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के गृह सचिव की तरफ से दाखिल किए गए शपथपत्र का अवलोकन करने के बाद कुछ गंभीर टिप्पणियां भी की.

हाईकोर्ट ने कहा कि इस शपथपत्र का अवलोकन करने से केवल यह पता चलता है कि 2 महीने से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद शपथकर्ता जिम्मेदारियों को दूसरे अधिकारियों पर स्थानांतरित करने का प्रयास कर रहा है. अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) के शपथपत्र में कहा गया था कि हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को 3 करोड़ 54 लाख रुपए की राशि प्रदान की जा चुकी है, लेकिन अन्य बिंदुओं पर स्पष्टता नहीं दिखी.