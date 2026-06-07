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हिमाचल हाईकोर्ट ने जारी किया ग्रीष्मकालीन छुट्टियों का शेड्यूल, जानिए कब तक रहेगा अवकाश

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ग्रीष्मकालीन अवकाश अवधि के दौरान न्यायमूर्ति रमेश वर्मा को अवकाशकालीन न्यायाधीश नामित किया है.

Himachal High Court
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 7, 2026 at 12:30 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ग्रीष्मकालीन अवकाश (Summer Vacation) का शेड्यूल जारी कर दिया है. हिमाचल हाईकोर्ट में 8 जून से 12 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा. इसको लेकर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से शेड्यूल जारी किया गया है. हालांकि प्रभावी रूप में ग्रीष्मकालीन अवकाश का असर 14 जून तक देखने को मिलेगा. 13 जून को शनिवार और फिर 14 जून को रविवार होने के चलते भी कोर्ट बंद रहेगा. ऐसे में प्रदेश हाईकोर्ट में 15 जून से ही नियमित स्टिंग पुनः शुरू होंगी.

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हिमाचल हाईकोर्ट में ग्रीष्मकालीन अवकाश (Notification)

न्यायमूर्ति रमेश वर्मा होंगे वेकेशन जज

हालांकि अवकाश अवधि के दौरान नियमित न्यायिक कार्य प्रभावित न हों, इसको देखते हुए कोर्ट की रजिस्ट्री खुली रहेगी. साथ ही मुख्य न्यायाधीश की ओर से वेकेशन जज भी नामित किए गए हैं. मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया ने अवकाश अवधि के दौरान न्यायमूर्ति रमेश वर्मा को अवकाशकालीन न्यायाधीश नामित किया है. अधिसूचना के अनुसार न्यायमूर्ति रमेश वर्मा 9 जून 2026, मंगलवार को न्यायालय का संचालन करेंगे. इस दिन सूचीबद्ध न्यायिक मामलों की सुनवाई उनके समक्ष की जाएगी. अवकाश अवधि के दौरान आवश्यक न्यायिक कार्यों के निपटारे के लिए यह व्यवस्था की गई है, ताकि जरूरी मामलों की सुनवाई प्रभावित न हो. आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है.

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न्यायमूर्ति रमेश वर्मा अवकाशकालीन न्यायाधीश नामित (Notification)

न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ और न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा कमर्शियल डिवीजन जज नामित

साथ ही हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कमर्शियल डिवीजन से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए दो और न्यायाधीशों को नामित किया है. न्यायाधीशों की नियुक्ति वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के तहत की गई है. हिमाचल हाईकोर्ट की ओर से जारी अधिसूचना में मुख्य न्यायाधीश ने मौजूदा कमर्शियल डिवीजन अदालतों के अतिरिक्त न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ और न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा को कमर्शियल डिवीजन की एकल पीठों के न्यायाधीश के रूप में नामित किया है. यह फैसला रजिस्ट्री की पूर्व अधिसूचना के क्रम में और कमर्शियल कोर्ट्स, कमर्शियल डिवीजन और कमर्शियल अपीलीय डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट्स एक्ट, 2015 की धारा 4(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए लिया गया है.

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