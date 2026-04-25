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अनुबंध कर्मियों की सेवा शर्तों से जुड़ा एक्ट, हाईकोर्ट में कुल 445 याचिकाएं, जानिए अदालत ने क्यों रद्द किया पूरा अधिनियम?

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस अधिनियम की धारा 3, 5 व 9 देश के संवैधानिक ढांचे के विपरीत है. हाईकोर्ट ने कहा कि केवल इन धाराओं को असंवैधानिक घोषित करने के बाद शेष बचने वाले प्रावधानों में कोई सार नहीं रहेगा. यानी शेष प्रावधानों में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं बचेगा. ऐसे में अदालत इस संपूर्ण अधिनियम को निरस्त करने के लिए बाध्य है.

आखिरकार शनिवार 25 अप्रैल 2026 को राज्य के कर्मचारी वर्ग के इतिहास में एक बड़ा फैसला आया. एचपी हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश भर्ती व सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तें अधिनियम-2024 (एक्ट नंबर 23 ऑफ 2025) को रद्द कर दिया. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर व न्यायमूर्ति रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने सभी 445 याचिकाओं का एकसाथ निपटारा करते हुए एक्ट को रद्द कर दिया. इस दौरान हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण बात कही. खंडपीठ ने इस अधिनियम को कानून के प्रावधानों के विपरीत पाया.

शिमला: हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने बेशक ओपीएस लागू कर कर्मचारी वर्ग का दिल जीता था, लेकिन अनुबंध कर्मियों की नियुक्ति के समय से सीनियोरिटी से जुड़े मुद्दे पर सरकार को इस वर्ग का साथ नहीं मिला. जैसे ही विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सुक्खू सरकार ने बिल पास करवा कर हिमाचल प्रदेश भर्ती व सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तें अधिनियम-2024 लागू किया, उससे अनुबंध कर्मचारी वर्ग निराश हो गया. अनुबंध कर्मियों की तरफ से हाईकोर्ट में एक के बाद एक याचिकाएं दाखिल हुई. कुल 445 याचिकाएं दाखिल की गई.

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर पर कहा कि विवादित अधिनियम को निरस्त किए जाने के बाद सभी परिणामी कार्रवाई (रिजल्टेंटली ऑर्डर्स) असंवैधानिक व अमान्य घोषित की जाती है. यही नहीं, खंडपीठ ने कहा कि इसके फलस्वरूप विवादित अधिनियम के आधार पर जारी सभी आदेश, निर्देश, लाभों की वापसी, इनकार या पहले से दी गई राहतों की वसूली का प्रस्ताव, जो न्यायालय के आदेश के विपरीत हैं, रद्द और निरस्त किए जाते हैं. खंडपीठ ने साथ ही राज्य के सभी सक्षम अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सक्षम अदालतों से पास निर्णयों के अनुसार कर्मचारियों को आज से तीन महीने के भीतर लाभ प्रदान करना सुनिश्चित करें.

अनुबंध कर्मियों से जुड़े एक्ट पर हाईकोर्ट का आदेश (Himachal High Court)

मामले में शुरू में अनुबंध पर नियुक्त हुए हजारों कर्मचारियों ने राज्य सरकार के एक्ट को चुनौती दी थी. कर्मचारियों का कहना था कि हिमाचल सरकार ने 2003 के बाद उन्हें अनुबंध पर नियुक्त किया था. सरकार की तरफ से समय-समय पर उन्हें नियमित किया गया. जब अनुबंध सेवा अवधि को नियमित सेवा के साथ नहीं जोड़ा गया और वित्तीय लाभ नहीं दिए गए तो कर्मियों अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा. सुप्रीम कोर्ट तक में केस जीतने के बाद उन्हें दिए गए वित्तीय लाभ वापिस लेने के लिए सरकार ने एक असंवैधानिक अधिनियम लाया.

कर्मचारियों का कहना था कि बेशक सरकार के पास अधिनियम लाने की शक्तियां हैं, लेकिन उनके पास भी उसका प्रतिकार करने का अधिकार है. सरकार ने अधिनियम लाकर न केवल उनके वित्तीय लाभ छीनने की कोशिश की, बल्कि संविधान को बदलने का प्रयास भी किया है. यह सब सरकार के क्षेत्राधिकार में नहीं आता. कर्मचारियों की ओर से दलील दी गई थी कि सरकार न्यायपालिका पर अतिक्रमण कर रही है. क्योंकि कोर्ट के फैसले को केवल कोर्ट के ही फैसले से बदला या पलटा जा सकता है. सरकार ने हिमाचल प्रदेश भर्ती और सरकारी कर्मचारियों की सेवा की शर्त अधिनियम, 2024 (एक्ट) लाया, जिसकी आड़ में हाईकोर्ट सहित सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अतिक्रमण करने की कोशिश की जा रही थी.

मामले में प्रार्थियों ने आरोप लगाया था कि 17 जुलाई 2025 को हिमाचल प्रदेश भर्ती और सरकारी कर्मचारियों की सेवा की शर्त अधिनियम, 2024 की आड़ में उनको दिए गए लाभ को वापिस लेने के आदेश जारी कर दिए. खैर, हाईकोर्ट के इस बड़े फैसले से हजारों अनुबंध कर्मियों में खुशी की लहर है.

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