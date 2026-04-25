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हिमाचल सरकार को हाईकोर्ट का बड़ा झटका, अनुबंध कर्मचारियों की सीनियोरिटी व सेवा शर्तों से जुड़ा एक्ट खारिज

हिमाचल की वर्तमान सुक्खू सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस संदर्भ में बिल लाकर उसे पास किया था.

Himachal High Court
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 25, 2026 at 11:48 AM IST

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Updated : April 25, 2026 at 12:36 PM IST

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शिमला: अनुबंध कर्मचारियों से जुड़े अहम मामले में हिमाचल प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुबंध कर्मचारियों की सीनियोरिटी व सेवा शर्तों से जुड़े एक्ट को खारिज कर दिया है. हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सेशन में इस संदर्भ में बिल लाकर उसे पास किया था. इसे अदालत में चुनौती दी गई थी. हाईकोर्ट ने इस मामले में जनवरी में हुई सुनवाई के बाद आदेश को सुरक्षित रखा था. अब हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने सरकार की तरफ से बनाए एक्ट को खारिज कर दिया है.

सामान्य भाषा में कहें तो एक्ट को रद्द कर दिया है. हाईकोर्ट ने देवेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट मामले में ये अहम फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट में ये सीडब्ल्यूपी-3361 ऑफ 2025 केस नंबर के तौर पर था. यहां गौरतलब है कि पूर्व में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव की अगुवाई वाली खंडपीठ भी इस एक्ट को रद्द कर चुकी थी, लेकिन राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई. सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य सरकार को राहत नहीं मिली थी. फिर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने धर्मशाला में शीतकालीन सेशन में दिसंबर 2024 में बिल लाकर उसे पास करवाया था. उस समय भाजपा ने बिल का विरोध किया था और कहा था कि बिल को रेट्रोस्पेक्टिव डेट से लागू करने पर सरकार को विचार करना चाहिए. खैर, बिल पास हो गया तो कर्मचारी वर्ग फिर से हाईकोर्ट गया था. अब हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए एक्ट को रद्द कर दिया है. साथ ही सरकार को आदेश दिया है कि वो कर्मचारियों को नियुक्ति की तारीख से सीनियोरिटी व अन्य लाभ प्रदान करे.

उल्लेखनीय है कि सरकार की तरफ से पारित बिल में बैक डेट से अनुबंध अवधि के लाभ से वंचित किया गया था. चूंकि राज्य में अनुबंध अवधि का कार्यकाल पूरा होने के बाद नियमित होने वाले कर्मचारियों की अनुबंध अवधि अलग-अलग थी, इस कारण बड़ा कन्फ्यूजन था. कोई कर्मचारी आठ साल बाद तो कोई पांच साल और फिर दो साल बाद नियमित हो रहे थे. कारण ये था कि हर सरकार ने अपने कार्यकाल में नियमित होने के लिए अनुबंध अवधि का समय घटाया था. फिलहाल, हाईकोर्ट ने कर्मचारियों को एक बड़ी खुशी दी है. वहीं, ये राज्य सरकार के लिए बड़ा झटका है. यहां बता दें कि राज्य सरकार ने शीतकालीन सदन में हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी भर्ती और सेवा शर्तें विधेयक-2024 को पास किया था, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. कर्मचारियों ने अदालत के इस फैसले पर खुशी जताई है.

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Last Updated : April 25, 2026 at 12:36 PM IST

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