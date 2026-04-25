ETV Bharat / state

हिमाचल सरकार को हाईकोर्ट का बड़ा झटका, अनुबंध कर्मचारियों की सीनियोरिटी व सेवा शर्तों से जुड़ा एक्ट खारिज

शिमला: अनुबंध कर्मचारियों से जुड़े अहम मामले में हिमाचल प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुबंध कर्मचारियों की सीनियोरिटी व सेवा शर्तों से जुड़े एक्ट को खारिज कर दिया है. हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सेशन में इस संदर्भ में बिल लाकर उसे पास किया था. इसे अदालत में चुनौती दी गई थी. हाईकोर्ट ने इस मामले में जनवरी में हुई सुनवाई के बाद आदेश को सुरक्षित रखा था. अब हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने सरकार की तरफ से बनाए एक्ट को खारिज कर दिया है.

सामान्य भाषा में कहें तो एक्ट को रद्द कर दिया है. हाईकोर्ट ने देवेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट मामले में ये अहम फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट में ये सीडब्ल्यूपी-3361 ऑफ 2025 केस नंबर के तौर पर था. यहां गौरतलब है कि पूर्व में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव की अगुवाई वाली खंडपीठ भी इस एक्ट को रद्द कर चुकी थी, लेकिन राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई. सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य सरकार को राहत नहीं मिली थी. फिर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने धर्मशाला में शीतकालीन सेशन में दिसंबर 2024 में बिल लाकर उसे पास करवाया था. उस समय भाजपा ने बिल का विरोध किया था और कहा था कि बिल को रेट्रोस्पेक्टिव डेट से लागू करने पर सरकार को विचार करना चाहिए. खैर, बिल पास हो गया तो कर्मचारी वर्ग फिर से हाईकोर्ट गया था. अब हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए एक्ट को रद्द कर दिया है. साथ ही सरकार को आदेश दिया है कि वो कर्मचारियों को नियुक्ति की तारीख से सीनियोरिटी व अन्य लाभ प्रदान करे.