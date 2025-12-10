ETV Bharat / state

नव नियुक्त डॉक्टर्स को ट्रेनी डॉक्टर पदनाम देने पर हाईकोर्ट की सख्त नाराजगी, पूछा- ये कैसा नाम, दिखाया जाए पे स्केल?

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ ने ट्रेनी शब्द पर गंभीर आपत्ति जताई है. ट्रेनी मेडिकल अधिकारियों का पे-स्केल अदालत के समक्ष दिखाने के आदेश दिए.

HC on designation of trainee doctor
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 10, 2025 at 8:17 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की तरफ से नए नियुक्त किये गए डॉक्टर्स को ट्रेनी डॉक्टर का नाम देने पर गम्भीर आपत्ति दर्ज की है. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश न्यायमूर्ति जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने कहा कि अगर राज्य के निवासियों को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देनी है, तो डॉक्टरों को सेवा की सुरक्षा दी जानी चाहिए. अदालत ने कहा कि, उनके लिए ट्रेनी नाम सही नहीं बैठता. हाईकोर्ट ने राज्य के स्वास्थ्य सचिव को आदेश दिए कि ट्रेनी मेडिकल अधिकारियों का पे-स्केल अदालत के समक्ष दिखाया जाए.

मामले में हाईकोर्ट को बताया गया था कि, मेडिकल ऑफिसर को ट्रेनी नाम दिया गया है. कोर्ट ने राज्य सरकार को इस बात पर नोटिस जारी कर पूछा कि यह नाम क्या है और क्या ये डॉक्टर नियमित पे-स्केल पा रहे हैं और नियमित कैडर में हैं या नहीं ?

कोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव को यह आदेश दिए कि, वह नियमित कैडर में खाली पदों की संख्या के बारे में सारा विवरण अदालत के समक्ष दें. मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से बताया गया कि, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य का हिस्सा 523.70 करोड़ रुपये जारी किया गया था और 654.52 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं. यह भी बताया गया कि, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत निश्चित परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन के लिए विभिन्न स्तरों पर वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा वित्तीय ऑडिट किया जाएगा.

राज्य सरकार के संयुक्त सचिव (स्वास्थ्य) द्वारा दायर स्थिति रिपोर्ट से पता चला कि 80 मेडिकल अधिकारियों को खाली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात किया गया है, जिनमें से 67 मेडिकल अधिकारियों ने ज्वाइन कर लिया है. विभिन्न जिलों में मेडिकल अधिकारियों के 45 पद खाली हैं. यह बताया गया कि खाली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को तब भरा जाएगा जब विभाग में नए मेडिकल अधिकारी उपलब्ध होंगे. हाईकोर्ट की खंडपीठ ने ट्रेनी शब्द पर गम्भीर आपत्ति जताई. अदालत ने राज्य सरकार से उपरोक्त बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है.

संपादक की पसंद

