नालागढ़ में उद्योग के प्रदूषण पर हाईकोर्ट का कड़ा रुख, DLSA और प्रदूषण बोर्ड को संयुक्त निरीक्षण के आदेश
अदालत ने राज्य सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है. मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 13, 2026 at 1:05 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सोलन जिले के नालागढ़ (प्लासरा) स्थित एक रेड कैटेगरी उद्योग द्वारा फैलाए जा रहे कथित प्रदूषण और नियमों के उल्लंघन पर कड़ा रुख अपनाया है. अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण सोलन के सचिव को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य विभागों के साथ मौके पर जाकर मिलकर उद्योग का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही मौके पर निरीक्षण की विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं. यह आदेश मुख्य न्यायाधीश जी. एस. संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन सी. नेगी की खंडपीठ ने हिमपरिवेश पर्यावरण संरक्षण संस्था द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किए. हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर 2026 को होगी.
हाईकोर्ट ने संयुक्त निरीक्षण की रिपोर्ट सौंपने के दिया आदेश
हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता कि ओर से क्षेत्र में हो रहे गंभीर पर्यावरण नियमों के उल्लंघन को लेकर लगाए गए आरोपों को बेहद गंभीर मानते हुए एक स्वतंत्र जांच टीम गठित करने का फैसला सुनाया. कोर्ट के आदेश दिए कि डीएलएसए सोलन के सचिव एचपी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्राउंड वॉटर अथॉरिटी और जल शक्ति विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर प्लांट परिसर का औचक निरीक्षण करेंगे. यह संयुक्त टीम अवैध बोरवेल, पानी की गुणवत्ता, जल निकायों में छोड़े जा रहे गंदे अपशिष्ट और वायु प्रदूषण के पहलुओं पर अपनी वैज्ञानिक एवं जमीनी रिपोर्ट तैयार करेगी. अदालत ने राज्य सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है. हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर 2026 को तय की है, जिसमें जांच टीम को अपनी सीलबंद रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश करनी होगी.
याचिकाकर्ता संस्था ने पर्यावरणी नियमों के उल्लंघन के लगाए गंभीर आरोप
याचिकाकर्ता संस्था की ओर से अदालत को बताया गया कि गांव प्लासरा (तहसील नालागढ़) के इंडस्ट्रियल एरिया उद्योग कंपनी द्वारा स्थापित इस रेड कैटेगरी उद्योग के खिलाफ विभिन्न 11 ग्राम पंचायतों, नालागढ़ बार एसोसिएशन और नगर पालिका परिषद नालागढ़ ने बाकायदा निंदा प्रस्ताव पास किए हैं. याचिका में आरोप लगाया गया है कि कंपनी द्वारा खतरनाक औद्योगिक कचरा सीधे चिकनी खड्ड नदी में बहाया जा रहा है. इसके साथ ही प्लांट से चौबीसों घंटे बेहद असहनीय और दमघोंटू बदबू निकल रही है, जिससे स्थानीय लोगों का जीना दूभर हो गया है. कंपनी को ग्राउंड वॉटर परमिट के तहत केवल एक बोरवेल करने और प्रतिदिन अधिकतम 6,71,000 लीटर पानी निकालने की मंजूरी मिली थी, लेकिन कंपनी नियमों को ताक पर रखकर तय सीमा से करीब पांच गुना अधिक भूजल का अवैध दोहन कर रही है.
ये भी पढ़ें: रोजगार कार्यालय में केवल नाम दर्ज होने से नहीं मिलता सीधी भर्ती का अधिकार नहीं: हिमाचल हाईकोर्ट
ये भी पढ़ें: 49 साल से चल रहे जमीन से जुड़े विवाद में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, केयरटेकर कभी नहीं बन सकता मालिक