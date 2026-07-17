ETV Bharat / state

कंडाघाट नगर पंचायत अध्यक्ष-उपाध्यक्ष चुनाव में देरी पर HC सख्त, राज्य सरकार को दिया एक हफ्ते का समय

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला सोलन की नगर पंचायत कंडाघाट में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में देरी पर सख्ती दिखाई है. हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार और संबंधित प्रतिवादियों को एक सप्ताह में जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं. हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार व संबंधित प्रतिवादी कानून के अनुसार कार्रवाई करें. अदालत ने राज्य सरकार और उत्तरदाताओं को एक हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश जारी किया है. इस मामले में अदालत में दाखिल की गई जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान ये आदेश पारित किए गए. हाईकोर्ट ने नगर पंचायत कंडाघाट के उक्त पदों पर चुनाव संपन्न न करवाने को लेकर कड़ा संज्ञान लिया है.

हाईकोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ ने याचिका की प्रारंभिक सुनवाई की. न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ ने सख्ती दिखाते हुए राज्य सरकार को एक सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है. इसके अलावा एकल पीठ ने यह भी निर्देश जारी किया है कि इस निर्धारित अवधि के भीतर याचिकाकर्ताओं की शिकायतों को दूर किया जाए. साथ ही इस मामले में कानून के अनुसार सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं.

उल्लेखनीय है कि इस मामले में रवि सेठी व अन्यों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की हुई है. याचिकाकर्ता रवि सेठी व अन्य का तर्क है कि वे 17 मई 2026 को कंडाघाट नगर पंचायत के विभिन्न वार्डों से पार्षद चुने गए थे. चुनाव प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. इसे पूरा हुए दो महीने बीत चुके हैं. इतनी अवधि बीतने पर भी संबंधित पक्षों ने नगर पंचायत कंडाघाट में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों के लिए चुनाव नहीं करवाए गए हैं.