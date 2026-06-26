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हिमाचल में वनों के अवैध कटान और तस्करी पर हाईकोर्ट सख्त, अधिकारियों के दिए ये आदेश

शिमला: हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में बड़े पैमाने पर वनों की कटाई और लकड़ी तस्करी के आरोपों पर प्रदेश हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई की. खंडपीठ ने ऊना जिला के डीएफओ को निर्देश दिए हैं कि वो इस मामले से जुड़े सभी तथ्यों पर विस्तृत हलफनामा अदालत के सामने पेश करें.

साथ ही अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यानि डीएसएलए ऊना के सचिव को आदेश दिए हैं कि वो गगरेट स्थित वन चेक पोस्ट का समय-समय पर औचक निरीक्षण करें और अपनी स्वतंत्र स्टेटस रिपोर्ट सीधे हाईकोर्ट में प्रस्तुत करें. इसके अलावा अदालत ने निर्देश दिया कि डीएसएलए सचिव शिकायतकर्ता से संपर्क स्थापित करने का भी प्रयास करें. अब मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई 2026 को होनी है. अदालत ने ऐसे ही एक पुराने मामले को भी इस नए मामले के साथ सूचीबद्ध किया है. इस स्वतःसंज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत में अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG) प्रणय प्रताप सिंह पेश हुए.

149 वाहन अवैध रूप से वन संपदा ले जाते हुए पाए गए

AAG की ओर से अदालत को बताया कि 8 मार्च 2026 को प्राप्त शिकायत के संबंध में प्रशासन ने जांच की है. जांच में पाया गया कि तस्वीरों में गगरेट वन चेक पोस्ट पर दिखाई देने वाले वाहन सफेदा, पॉपलर, बांस, जापानी तूत और दूसरी स्वीकृत प्रजातियों की लकड़ी वैध ट्रांजिट परमिट के आधार पर होशियारपुर की टिंबर मार्केट ले जा रहे थे. प्रशासन ने बताया कि 69 वाहनों की जांच कर उन्हें वैध पाया गया. हालांकि यह भी स्वीकार किया गया कि 149 वाहन अवैध रूप से वन संपदा ले जाते हुए पाए गए हैं. इसमें अकेले अंब रेंज में 102 वाहन अनधिकृत रूप से वन संपदा ले जा रहे थे, जबकि देहरा वन प्रभाग की टीम ने अपने क्षेत्र में 15 वाहनों को पकड़ा.

'जांच में शामिल नहीं हुए शिकायतकर्ता'