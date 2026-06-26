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हिमाचल में वनों के अवैध कटान और तस्करी पर हाईकोर्ट सख्त, अधिकारियों के दिए ये आदेश

अवैध कटान पर हिमाचल हाईकोर्ट ने ऊना DSLA सचिव को निरीक्षण कर स्टेट्स रिपोर्ट फाइल करने को कहा. DFO को एफेडेविट पेश करने के आदेश.

हिमाचल में वनों के अवैध कटान और तस्करी पर हाईकोर्ट सख्त
हिमाचल में वनों के अवैध कटान और तस्करी पर हाईकोर्ट सख्त (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 26, 2026 at 12:40 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में बड़े पैमाने पर वनों की कटाई और लकड़ी तस्करी के आरोपों पर प्रदेश हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई की. खंडपीठ ने ऊना जिला के डीएफओ को निर्देश दिए हैं कि वो इस मामले से जुड़े सभी तथ्यों पर विस्तृत हलफनामा अदालत के सामने पेश करें.

साथ ही अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यानि डीएसएलए ऊना के सचिव को आदेश दिए हैं कि वो गगरेट स्थित वन चेक पोस्ट का समय-समय पर औचक निरीक्षण करें और अपनी स्वतंत्र स्टेटस रिपोर्ट सीधे हाईकोर्ट में प्रस्तुत करें. इसके अलावा अदालत ने निर्देश दिया कि डीएसएलए सचिव शिकायतकर्ता से संपर्क स्थापित करने का भी प्रयास करें. अब मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई 2026 को होनी है. अदालत ने ऐसे ही एक पुराने मामले को भी इस नए मामले के साथ सूचीबद्ध किया है. इस स्वतःसंज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत में अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG) प्रणय प्रताप सिंह पेश हुए.

149 वाहन अवैध रूप से वन संपदा ले जाते हुए पाए गए

AAG की ओर से अदालत को बताया कि 8 मार्च 2026 को प्राप्त शिकायत के संबंध में प्रशासन ने जांच की है. जांच में पाया गया कि तस्वीरों में गगरेट वन चेक पोस्ट पर दिखाई देने वाले वाहन सफेदा, पॉपलर, बांस, जापानी तूत और दूसरी स्वीकृत प्रजातियों की लकड़ी वैध ट्रांजिट परमिट के आधार पर होशियारपुर की टिंबर मार्केट ले जा रहे थे. प्रशासन ने बताया कि 69 वाहनों की जांच कर उन्हें वैध पाया गया. हालांकि यह भी स्वीकार किया गया कि 149 वाहन अवैध रूप से वन संपदा ले जाते हुए पाए गए हैं. इसमें अकेले अंब रेंज में 102 वाहन अनधिकृत रूप से वन संपदा ले जा रहे थे, जबकि देहरा वन प्रभाग की टीम ने अपने क्षेत्र में 15 वाहनों को पकड़ा.

'जांच में शामिल नहीं हुए शिकायतकर्ता'

प्रशासन ने ये भी कहा कि शिकायत भेजने वाले रोहित कटवाल को कई बार जांच में शामिल होने के लिए बुलाया गया, लेकिन उन्होंने सहयोग नहीं किया. हालांकि अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई ठोस विवरण नहीं है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि हिमाचल प्रदेश से असल में कितनी वन उपज बाहर ले जाई जा रही है और जिन प्रजातियों को वैध बताया जा रहा है, उनका परिवहन किस सीमा तक हो रहा है.

हाईकोर्ट को भेजा गया था शिकायतपत्र

दरअसल 8 मार्च 2026 को हिमाचल हाईकोर्ट को एक शिकायत पत्र भेजा गया. पत्र में जीपीएस टैग की गई तस्वीरों के माध्यम से आरोप लगाया गया कि ऊना जिले की गगरेट तहसील में बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई कर लकड़ी की तस्करी की जा रही है. इस पर उच्च न्यायालय ने स्वत संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दायर की. शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि वन विभाग को शिकायत देने के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई. बल्कि वीडियो बनाने और शिकायत उठाने वाले लोगों को डराने-धमकाने के साथ उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की चेतावनी दी गई.

सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष खैर के पेड़ों की कथित अवैध कटाई से जुड़ी खबरें भी पेश की गईं. अदालत ने इस समाचार को रिकॉर्ड पर लेते हुए कहा कि इसी क्षेत्र में पेड़ों की कटाई से संबंधित एक जनहित याचिका पहले से लंबित है और इसलिए दोनों मामलों को एक साथ सुना जाएगा.

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