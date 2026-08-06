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सड़क किनारे खड़े जब्त वाहनों पर HC सख्त, वित्त सचिव को बनाया पक्षकार, अगली सुनवाई तक मांगा एफिडेविट

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने शिमला एयरपोर्ट जाने वाले मार्ग की खराब स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की.

shimla junkyard case
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 6, 2026 at 4:11 PM IST

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Updated : August 6, 2026 at 4:52 PM IST

3 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला एयरपोर्ट मार्ग और जिला अदालत चक्कर के समीप पुलिस द्वारा जब्त एवं दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को लंबे समय से सड़क किनारे खड़ा किए जाने के मामले में सख्त रुख अपनाया है. इस मामले में स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के वित्त विभाग की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं. अदालत ने हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त सचिव को मामले में पक्षकार (प्रतिवादी) बनाने के निर्देश दिए हैं और अगली सुनवाई से पहले आवश्यक वित्तीय प्रबंधों को लेकर शपथपत्र (एफिडेविट) दाखिल करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 28 सितंबर 2026 को होगी.

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी.एस. संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन सी. नेगी की खंडपीठ को सुनवाई के दौरान बताया गया कि पुलिस विभाग ने धामी के निकट 16 मील स्थित घंडाल गांव में 0-45-30 हेक्टेयर भूमि को जंकयार्ड के लिए चिन्हित किया है. इस भूमि का उपयोग पुलिस चौकी, वाहन पार्किंग और जब्त वाहनों को रखने के लिए किया जा सकता है.

सड़क किनारे खड़े हैं 307 जब्त वाहन

अदालत के समक्ष रखे गए रिकॉर्ड के अनुसार होटल एशिया द डॉन से जिला न्यायालय चक्कर मार्ग पर 117 जब्त वाहन, जबकि तारा देवी से कांची मोड़ मार्ग पर 190 वाहन सड़क किनारे खड़े हैं. हाईकोर्ट ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में वाहनों का खुले में सड़क किनारे खड़ा रहना न केवल यातायात के लिए परेशानी पैदा करता है, बल्कि चोरी, क्षति और सुरक्षा संबंधी जोखिम भी बढ़ाता है.

वित्त विभाग की भूमिका पर जताई नाराजगी

सुनवाई के दौरान बताया गया कि प्रस्तावित पार्किंग और जंकयार्ड व्यवस्था के लिए करीब 6.23 लाख रुपये की प्रारंभिक लागत का अनुमान तैयार किया गया है. इसमें धामी में पुलिस चौकी एवं पार्किंग निर्माण के लिए 3.73 लाख रुपये और जिला जंकयार्ड के लिए करीब 2.49 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है. परियोजना के लिए वन्यजीव प्रभाग की आवश्यक अनुमति भी मिल चुकी है. इसके बावजूद वित्त विभाग ने नए प्रस्ताव को मंजूरी देने के बजाय मौजूदा व्यवस्था जारी रखने की सिफारिश की. इस पर असंतोष जताते हुए हाईकोर्ट ने वित्त सचिव को मामले में पक्षकार बनाया और अगली सुनवाई से पहले आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने के संबंध में एफिडेविट दाखिल करने के निर्देश दिए.

एयरपोर्ट मार्ग की खराब हालत पर भी चिंता

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने शिमला एयरपोर्ट जाने वाले मार्ग की खराब स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की. लोक निर्माण विभाग (PWD) की ओर से अदालत को बताया गया कि मौसम अनुकूल होते ही सड़क पर पैचवर्क शुरू किया जाएगा. इसके बाद सड़क की मेटलिंग और टारिंग कर उसे बेहतर बनाया जाएगा.

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Last Updated : August 6, 2026 at 4:52 PM IST

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