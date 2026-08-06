ETV Bharat / state

सड़क किनारे खड़े जब्त वाहनों पर HC सख्त, वित्त सचिव को बनाया पक्षकार, अगली सुनवाई तक मांगा एफिडेविट

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला एयरपोर्ट मार्ग और जिला अदालत चक्कर के समीप पुलिस द्वारा जब्त एवं दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को लंबे समय से सड़क किनारे खड़ा किए जाने के मामले में सख्त रुख अपनाया है. इस मामले में स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के वित्त विभाग की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं. अदालत ने हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त सचिव को मामले में पक्षकार (प्रतिवादी) बनाने के निर्देश दिए हैं और अगली सुनवाई से पहले आवश्यक वित्तीय प्रबंधों को लेकर शपथपत्र (एफिडेविट) दाखिल करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 28 सितंबर 2026 को होगी.

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी.एस. संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन सी. नेगी की खंडपीठ को सुनवाई के दौरान बताया गया कि पुलिस विभाग ने धामी के निकट 16 मील स्थित घंडाल गांव में 0-45-30 हेक्टेयर भूमि को जंकयार्ड के लिए चिन्हित किया है. इस भूमि का उपयोग पुलिस चौकी, वाहन पार्किंग और जब्त वाहनों को रखने के लिए किया जा सकता है.

सड़क किनारे खड़े हैं 307 जब्त वाहन

अदालत के समक्ष रखे गए रिकॉर्ड के अनुसार होटल एशिया द डॉन से जिला न्यायालय चक्कर मार्ग पर 117 जब्त वाहन, जबकि तारा देवी से कांची मोड़ मार्ग पर 190 वाहन सड़क किनारे खड़े हैं. हाईकोर्ट ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में वाहनों का खुले में सड़क किनारे खड़ा रहना न केवल यातायात के लिए परेशानी पैदा करता है, बल्कि चोरी, क्षति और सुरक्षा संबंधी जोखिम भी बढ़ाता है.

वित्त विभाग की भूमिका पर जताई नाराजगी