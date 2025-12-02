ETV Bharat / state

स्कूल कैडर के प्रिंसिपल्स के पदों पर प्रमोशन और निरमण्ड कॉलेज भवन निर्माण में देरी पर हाईकोर्ट सख्त

हाईकोर्ट ने स्कूल कैडर के प्रिंसिपल्स के पदों पर पदोन्नति के लिए डीपीसी बुलाने में देरी पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है.

Himachal Pradesh High Court
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 2, 2025 at 10:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्कूल कैडर के प्रधानाचार्यों के पदों पर पदोन्नति के लिए डीपीसी बुलाने में देरी को गंभीरता से लिया है. अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है. हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिए हैं कि वह प्रधानाचार्यों के पदों पर पदोन्नति के लिए डीपीसी यानी डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की मीटिंग बुलाने और आगे की कार्रवाई के बारे में साफ निर्देश अदालत के समक्ष पेश करे. हाईकोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ ने मामले की सुनवाई के पश्चात यह आदेश जारी किए.

सरकार की ओर से 29 नवंबर 2025 की शिक्षा विभाग की हिदायत पेश की गई थी. उस हिदायत में बताया गया था कि शिक्षा विभाग प्रमोशन की प्रक्रिया को तेज करने और इसमें किसी भी देरी से बचने के लिए हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ मिलकर निर्णय लेने में ढील देकर सरकारी लेवल पर प्रिंसिपल के पद पर प्रमोशन के लिए डीपीसी बुलाने जा रहा है. सरकारी लेवल पर डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी (डीपीसी) बुलाने की ढील को मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दे दी गई है.

हाईकोर्ट ने इन हिदायतों का अवलोकन करने पर कहा कि इसमें प्रार्थियों की शिकायतों को बिल्कुल भी नहीं देखा गया है. इस हिदायत में डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी (डीपीसी) बुलाने की टाइमलाइन नहीं बताई गई है. प्रार्थियों की शिकायतों को जानबूझ कर नजरअंदाज किया जा रहा है. प्रार्थियों के अनुसार प्रिंसिपल (स्कूल कैडर) के पदों पर प्रमोशन के लिए लंबे समय से डीपीसी नहीं बुलाई है, जबकि लागू सर्कुलर के मुताबिक, साल में दो बार डीपीसी बुलानी ज़रूरी है. प्रार्थियों का यह भी कहना है कि वे सेवानिवृति के करीब हैं और असल में चार प्रार्थी 31 दिसंबर 2025 को रिटायर होने वाले हैं.

निरमण्ड कॉलेज के भवन निर्माण में देरी पर हाईकोर्ट का सरकार को नोटिस

वहीं, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने गवर्नमेंट कॉलेज निरमंड के भवन निर्माण में देरी पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश न्यायमूर्ति जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने ग्राम पंचायत भालसी, डेवलपमेंट ब्लॉक निरमंड, जिला कुल्लू के प्रधान की ओर से लिखे प्रतिवेदन पर संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव सहित शिक्षा सचिव व निदेशक, डीसी कुल्लू और लोक निर्माण विभाग से जवाब तलब किया है.

प्रतिवेदन में गवर्नमेंट कॉलेज निरमंड की बिल्डिंग के निर्माण कार्य में हो रही लंबी देरी की शिकायत की गई है. यह बताया गया है कि कॉलेज परिसर के निर्माण के लिए 35 बीघा जमीन अलॉट की गई है और यह शिक्षा विभाग के नाम पर दर्ज है. मामले को सुनवाई 6 जनवरी को निर्धारित की गई है.

ये भी पढ़ें: HRTC के कंडक्टरों को दें क्लर्कों के बराबर वेतन, हाईकोर्ट का निगम प्रबंधन को आदेश

ये भी पढ़ें: हिमाचल में धारा 118 में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं हुई, भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा विपक्ष: CM सुक्खू

TAGGED:

HIGH COURT ON SCHOOL CADRE
SCHOOL CADRE PRINCIPALS PROMOTES
NIRMAND COLLEGE BUILDING
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
HC ON SCHOOL CADRE PRINCIPAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.