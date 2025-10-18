ETV Bharat / state

शिमला छाता लेकर-जैकेट पहनकर सैर करने वाला शहर, माल रोड को माननीयों के लिए पार्किंग जोन बनाने पर HC सख्त

माल-रोड को पार्किंग जोन की तरह इस्तेमाल करने पर हाईकोर्ट ने सख्त दिखाई है. इस मामले में सरकार से जवाब तलब किया है.

शिमला: हिल्स क्वीन शिमला के विख्यात माल रोड को माननीयों के लिए पार्किंग जोन की तरह इस्तेमाल करने को लेकर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है. अदालत ने इस मामले में सरकार से जवाब तलब किया है. हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी की है कि शिमला शहर छाता लेकर और जैकेट पहनकर पैदल सैर करने की जगह थी. अब ये मसूरी की तरह हो गया है. हाईकोर्ट ने कहा कि शिमला शहर अपनी छतरी लेकर व जैकेट पहनकर पैदल चलने का अपना संस्कार और संस्कृति खो रहा है. हाईकोर्ट ने कहा कि शिमला भी मसूरी के समान हो रहा है, जहां सील्ड सड़कों पर यातायात चल रहा है. यही कारण है कि पुराना शिमला अपना आकर्षण खो रहा है. इस आकर्षण को फिर से स्थापित करने की जरूरत है.

दरअसल, शिमला शहर में सड़कों के किनारे कूड़ा-कचरा पड़ा होने को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी. हाईकोर्ट ने इस याचिका को विस्तार दे दिया और मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया की अगुवाई वाली खंडपीठ ने माल रोड के रॉक-सी होटल से विलो बैंक होटल तक के प्रतिबंधित हिस्से पर माननीयों की गाडिय़ों को खड़ा करने पर कड़ा संज्ञान लिया है. हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 11 नवंबर को तय की है. मूल याचिका शिमला शहर की सड़कों के किनारे कूड़ा-कचरा पड़े रहने से शहर की सुंदरता को दाग लगाने से जुड़ी है. इस याचिका में उठाए गए मुद्दों को विस्तार देते हुए मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार के गृह सचिव सहित एसएसपी शिमला से जवाब तलब किया है.

याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि अब ये देखा जा रहा है कि रॉक-सी होटल से विलो बैंक तक मॉल रोड के प्रतिबंधित हिस्से पर वाहन पार्क किए जा रहे हैं. अदालत को बताया गया कि यहां अकसर राज्यपाल कार्यालय के वाहनों सहित सांसद व विधायकों की गाडिय़ां पार्क रहती हैं. इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि भले ही वाहनों में उक्त स्थान तक अधिकृत व्यक्ति को ले जाने की अनुमति दी गई हो और पास भी जारी किया गया है, फिर भी क्या ऐसी अनुमति का उपयोग दिन या रात भर उक्त स्थान पर वाहनों को पार्क करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? हाईकोर्ट ने कहा कि इसे अधिकतम ड्रॉप जोन ही माना जा सकता है. हाईकोर्ट को बताया गया है कि शिल्ली चौक/शिमला क्लब से छोटा शिमला चौक तक की सड़क को सील्ड बताया गया है, लेकिन वाहनों के लिए बड़ी संख्या में पास जारी किए गए हैं. इससे पैदल चलने वालों का स्वतंत्र रूप से आवागमन करना मुश्किल हो गया है. हाईकोर्ट ने एसएसपी से इस संदर्भ में स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा है. साथ ही राज्य सरकार के गृह सचिव को भी स्टेट्स रिपोर्ट पेश कर यह विवरण देने को कहा है कि सील्ड सड़क पर आवाजाही के लिए कितने वाहनों को सड़क पास जारी किए गए हैं? हाईकोर्ट ने पूछा है कि यह पास किस दर पर, किस उद्देश्य से और किन लोगों के लिए जारी किए गए हैं? मामले पर सुनवाई 11 नवंबर को होगी.

