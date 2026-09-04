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स्कूल-कॉलेज परिसरों में मेलों के आयोजन पर हाईकोर्ट सख्त, 'पढ़ाई की कीमत पर गैर-शैक्षणिक गतिविधि मंजूर नहीं'

सराज कॉलेज से जुड़े मामले में अदालत ने अपने 22 सितंबर 2017 के पूर्व आदेश का भी हवाला दिया. उस आदेश में स्पष्ट किया गया था कि प्राथमिक विद्यालय से लेकर कॉलेज स्तर तक के शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई के अलावा अन्य गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. वर्तमान मामले में सराज कॉलेज परिसर में 7 सितंबर से 15 सितंबर 2026 तक नलवाड़ मेले के आयोजन की अनुमति मांगी गई थी.

वहीं, सिरमौर जिले के पच्छाद तहसील स्थित सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल मानगढ़ के खेल मैदान में दो दिवसीय कृष्ण जन्माष्टमी मेले को विशेष परिस्थितियों और कड़ी शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की गई. इस फैसले के जरिए अदालत ने यह स्पष्ट किया कि स्कूल और कॉलेज परिसरों का प्राथमिक उद्देश्य शिक्षा है और किसी भी आयोजन के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए.

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों के परिसरों में पारंपरिक और धार्मिक मेलों के आयोजन को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है. मुख्य न्यायाधीश जी. एस. संधावालिया और न्यायाधीश चिराग भानु सिंह की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि छात्रों की पढ़ाई की कीमत पर शैक्षणिक परिसरों में किसी भी गैर-शैक्षणिक गतिविधि को अनुमति नहीं दी जा सकती. इसी आधार पर अदालत ने मंडी जिले के सराज कॉलेज परिसर में 9 दिन तक प्रस्तावित पारंपरिक नलवाड़ मेले के आयोजन की अनुमति नहीं दी.

कोर्ट ने कहा कि, 9 दिन तक मेला आयोजित होने से कॉलेज के छात्रों की पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. अदालत के रुख को देखते हुए आवेदक ने अपनी याचिका वापस ले ली और कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया. दूसरी ओर मानगढ़ स्कूल के मामले में अदालत ने परिस्थितियों को अलग पाया. यहां 6 और 7 सितंबर 2026 को मेले की अनुमति दी गई, क्योंकि पहला दिन रविवार था और स्कूल की छुट्टी थी. साथ ही खेल मैदान स्कूल की मुख्य इमारत से सड़क के दूसरी तरफ स्थित है. स्कूल प्रबंधन समिति ने एनओसी दी थी और ग्राम पंचायत प्रधान तथा यूथ क्लब ने लिखित आश्वासन दिया था कि मेले से पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी.

क्या है पूरा मामला?

पूरा मामला दो अलग-अलग आयोजनों की अनुमति से जुड़ा हुआ था. मंडी जिले के सराज कॉलेज परिसर में आयोजकों ने पारंपरिक नलवाड़ मेले के लिए 7 से 15 सितंबर तक नौ दिनों की अनुमति मांगी थी. हाईकोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में गैर-शैक्षणिक गतिविधियों को लेकर अपने पुराने आदेश और विद्यार्थियों की पढ़ाई को प्राथमिकता देते हुए इस आयोजन की अनुमति नहीं दी.

इसके विपरीत सिरमौर के मानगढ़ स्थित सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल के खेल मैदान में कृष्ण जन्माष्टमी मेले के लिए दो दिन की अनुमति मांगी गई थी. अदालत ने विशेष परिस्थितियों को देखते हुए इसे मंजूरी दी, लेकिन इसके साथ कई शर्तें लगाईं. स्कूल की संपत्ति और खेल मैदान को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा. मेला समाप्त होने के बाद मैदान की पूरी तरह सफाई कर उसे स्कूल के प्रिंसिपल को सौंपना होगा. कानून के तहत प्रतिबंधित प्लास्टिक का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. स्थानीय प्रशासन को कानून-व्यवस्था बनाए रखनी होगी. इसके अलावा आयोजकों को 10 हजार रुपये की राशि स्कूल के स्टूडेंट्स वेलफेयर फंड में जमा करनी होगी.

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