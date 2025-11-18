बुजुर्ग और कमजोर लोगों को यूज नहीं करने दी जा रही सरकारी अस्पताल की लिफ्ट, हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती
हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में बुजुर्ग और कमजोर लोगों को लिफ्ट इस्तेमाल नहीं करने देने का गंभीर मामला सामने आया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 18, 2025 at 9:04 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में बुजुर्ग व कमजोर रोगियों को लिफ्ट का उपयोग करने की अनुमति न दिए जाने की बात राज्य सरकार को भारी पड़ गई है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के स्वास्थ्य सचिव को नोटिस जारी किया है. इस मामले में हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है. दरअसल, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र मिला. पत्र लिखने वाले ने हाईकोर्ट के संज्ञान में लाया कि शिमला के प्रख्यात दीनदयाल उपाध्याय जोनल अस्पताल, जिसे आमतौर पर जनता रिपन अस्पताल के नाम से जानती है, उसमें बुजुर्ग व अशक्त रोगियों को लिफ्ट का उपयोग करने की अनुमति नहीं है.
पत्र में बताया गया कि रिपन अस्पताल में एक लिफ्ट डॉक्टर व अस्पताल कर्मियों के लिए आरक्षित है. इस लिफ्ट का आम जनता को कोई लाभ नहीं मिल रहा है. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया व न्यायमूर्ति जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने इस मामले को लेकर सख्ती दिखाई है. हाईकोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश के नाम लिखे पत्र को जनहित याचिका का रूप देते हुए इसका विस्तार किया है.
खंडपीठ ने राज्य सरकार के स्वास्थ्य सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. अदालत ने स्वास्थ्य सचिव से प्रदेश के बहुमंजिला अस्पतालों की जानकारी तलब की है. साथ ही खंडपीठ ने ये भी पूछा है कि जो बहुमंजिला अस्पताल हैं, उनमें मरीजों की सुविधा के लिए कितनी लिफ्ट हैं. उन लिफ्ट्स में से कितनी कार्यशील हैं? हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली खंडपीठ ने स्वास्थ्य सचिव को इस संबंध में एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के आदेश भी जारी किए हैं.
खंडपीठ ने स्वास्थ्य सचिव को प्रदेश के सभी अस्पतालों में लिफ्ट जैसी मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी सारी जानकारियां तलब की हैं. उल्लेखनीय है कि प्रदेश के अस्पतालों में कई बार डॉक्टर्स जब राउंड पर जाते हैं तो सुरक्षा कर्मी लिफ्ट में आम मरीजों को प्रवेश नहीं करने देते हैं. इससे मरीजों को असुविधा का सामना करना पड़ता है. रिपन अस्पताल में भी ऐसा ही हुआ, लेकिन एक जागरूक नागरिक ने इसे लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. अब हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है.
