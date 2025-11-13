हिमाचल के 3 हवाई अड्डों से नियमित उड़ान न होने पर हाईकोर्ट सख्त, केंद्र व राज्य सरकार से जवाब तलब
हिमाचल के 3 हवाई अड्डों से फ्लाइट रेगुलर उड़ान नहीं भर रही हैं, जिसपर हिमाचल हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 13, 2025 at 7:02 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के तीनों हवाई अड्डों से नियमित उड़ानें न होने पर संज्ञान लिया है. अदालत ने इस मामले में राज्य और केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश न्यायमूर्ति जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के बाद केंद्र सरकार को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव के माध्यम से प्रतिवादी बनाने के आदेश जारी किए. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को भी निर्देश दिया कि वह एक स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करे कि उसने संबंधित अधिकारियों से उक्त हवाई अड्डों के लिए नियमित उड़ानें सुनिश्चित करने के लिए क्या अनुरोध किया है?
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया था कि हिमाचल प्रदेश में शिमला के जुब्बड़हट्टी, कुल्लू के भुंतर और कांगड़ा के गग्गल में तीन हवाई अड्डे हैं. हवाई उड़ान को लेकर इतना बुनियादी ढांचा स्थापित होने के बावजूद केंद्र सरकार ने उक्त हवाई अड्डों से पर्याप्त संख्या में उड़ानों के संचालन के लिए कोई खास व्यवस्था नहीं की है. पर्याप्त हवाई उड़ानों के न होने से हिमाचल प्रदेश के निवासियों को गंभीर असुविधा हो रही है. विशेषकर, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एक पहाड़ी राज्य होने के कारण यहां आवागमन करना मुश्किल है.
अदालत ने कहा कि हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है और पर्यटन उद्योग इसका मुख्य राजस्व साधन है. तीन हवाई अड्डों से पर्याप्त आवागमन न होने से पर्यटन सेक्टर को नुकसान होता है. अदालत ने कहा कि विशेषकर, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एक पहाड़ी राज्य होने के कारण यहां आवागमन करना मुश्किल है, उस पर भी पर्यटन उद्योग इसका मुख्य राजस्व अर्जन का साधन है. कोर्ट को बताया गया था कि शिमला और कुल्लू में आमतौर पर केवल एक ही उड़ान संचालित होती है. इसके अलावा ये उड़ानें भी नियमित नहीं हैं. उल्लेखनीय है कि शिमला से दिल्ली यदि बड़ी उड़ानें हों तो पर्यटन को बूस्ट मिलेगा. दिल्ली से शिमला की हवाई उड़ान से सफर का समय एक घंटे से भी कम है, जबकि बस से 7 से 8 घंटे लगते हैं.