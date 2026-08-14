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दहेज केस में दूर की रिश्तेदारी पर HC सख्त, बिना ठोस सबूत मासी को मुकदमे में घसीटना पड़ा भारी, कोर्ट ने FIR और आपराधिक कार्रवाई की रद्द

शिमला: वैवाहिक रिश्तों में आई दरार का खामियाजा अब परिवार के हर रिश्तेदार को नहीं भुगतना पड़ेगा. हिमाचल प्रदेश हाईकार्ट ने दहेज उत्पीड़न से जुड़े एक मामले में बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि पति के दूर के रिश्तेदारों को महज सामान्य और अस्पष्ट आरोपों के आधार पर आपराधिक मुकदमे में घसीटना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग हो सकता है. अदालत ने कहा कि किसी रिश्तेदार के खिलाफ कार्रवाई के लिए केवल पारिवारिक मनमुटाव या सुनी-सुनाई बात पर्याप्त नहीं है. अब आरोपों के समर्थन में ठोस और विशिष्ट घटनाओं का होना जरूरी है.

सुनी सुनाई बातों पर लगाए आरोप

मामले में न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने पति की सगी मासी की याचिका स्वीकार करते हुए उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर और निचली अदालत में चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया. अदालत के सामने यह मामला ऐसे समय पहुंचा, जब वैवाहिक विवाद के मुख्य आरोपी पति और उसकी मां विदेश जा चुके थे और उन्हें पहले ही भगोड़ा अपराधी घोषित किया जा चुका था. शिकायतकर्ता महिला डॉक्टर ने भारत में रह रही पति की मासी को भी मामले में आरोपी बना दिया था.

शिकायत में आरोप लगाया गया था कि पति की मासी और सास के बीच गहरी बॉन्डिंग थी और दोनों शादी के बाद से ही कम दहेज लाने, साधारण होटल में शादी करने, खराब मेकअप और पहनावे को लेकर उसे ताने देती थीं. याचिकाकर्ता का कहना था कि मुख्य आरोपी विदेश में होने के कारण उसे दबाव बनाने के उद्देश्य से मामले में घसीटा गया.

कोर्ट ने रिकॉर्ड खंगाला तो आरोपों की बुनियाद ही कमजोर मिली. हाईकोर्ट ने पाया कि शिकायत में ऐसी कोई ठोस घटना, तारीख, समय या स्थान नहीं बताया गया, जिससे यह साबित हो सके कि याचिकाकर्ता ने सीधे तौर पर दहेज की मांग की या शिकायतकर्ता के साथ क्रूरता की. अदालत ने माना कि आरोप सामान्य प्रकृति के हैं और काफी हद तक सुनी-सुनाई बातों पर आधारित हैं.