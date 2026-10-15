शिमला में 17 मंजिला व्यावसायिक परिसर के निर्माण पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार और हाउसिंग बोर्ड से जवाब तलब
शिमला 17 मंजिला व्यावसायिक परिसर निर्माण मामले में हाईकोर्ट में अब अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 10:07 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला के विकास नगर में पेट्रोल पंप के पास निर्माणाधीन 14 से 17 मंजिला व्यावसायिक परिसर के मामले में राज्य सरकार और हिमाचल प्रदेश हाउसिंग बोर्ड से जवाब तलब किया है. अदालत ने पूछा है कि शिमला डेवलपमेंट प्लान के नियमों के विपरीत इतनी ऊंची इमारत के निर्माण की अनुमति किन परिस्थितियों में दी गई.
इसके साथ ही कोर्ट ने शिमला के एसडीएम (शहरी) को उसी दिन निर्माण स्थल का दौरा करने और वहां मौजूद खतरनाक पेड़ों की स्थिति का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं. न्यायाधीश संदीप शर्मा ने यह आदेश विकास नगर निवासी बेली राम ठाकुर की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किए. मामले की अगली सुनवाई 20 अक्टूबर 2026 को निर्धारित की गई है.
पहाड़ी की कटाई और मलबे से घरों को नुकसान का आरोप
याचिकाकर्ता बेली राम ठाकुर ने अदालत में दलील दी कि निर्माण कार्य के लिए पहाड़ी की अवैज्ञानिक तरीके से कटाई की जा रही है. इससे निकलने वाला मलबा नीचे गिरने के कारण उनके और अन्य स्थानीय निवासियों के घरों को काफी नुकसान पहुंचा है. याचिका में सड़क निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई का मुद्दा भी उठाया गया है.
याचिकाकर्ता के अनुसार, पेड़ों के कटने और गिरने से आसपास के घरों की छतों पर पेड़ गिरने का खतरा बना हुआ है. याचिका में यह भी कहा गया कि शिमला डेवलपमेंट प्लान के तहत पार्किंग सहित केवल साढ़े चार मंजिला इमारत बनाने की अनुमति है. ऐसे में पहाड़ी की ऊपरी दिशा यानी अपहिल साइड पर 17 मंजिला व्यावसायिक परिसर बनाने की अनुमति दिए जाने पर सवाल उठाए गए हैं.
सरकार ने एसपीए और आईआईटी की रिपोर्ट का दिया हवाला
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और हिमाचल प्रदेश हाउसिंग बोर्ड की ओर से अदालत को बताया गया कि इस परिसर के निर्माण को कैबिनेट ने स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, विजयवाड़ा और आईआईटी तिरुपति की रिपोर्ट के आधार पर मंजूरी दी है. सरकार की ओर से यह भी बताया गया कि निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई से संबंधित आवश्यक वैधानिक अनुमतियां पर्यावरण मंत्रालय और वन विभाग से प्राप्त की जा चुकी हैं. निर्माण कार्य कर रही कंपनी ने भी अदालत को आश्वस्त किया कि यदि निर्माण गतिविधियों के कारण स्थानीय लोगों की संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचता है, तो वह सुरक्षा के उचित उपाय करेगी और प्रभावित लोगों को पर्याप्त मुआवजा भी देगी.
पहली नजर में डेवलपमेंट प्लान के उल्लंघन की आशंका
हाईकोर्ट ने मामले पर विचार करते हुए कहा कि पहली नजर में निर्माण शिमला डेवलपमेंट प्लान का उल्लंघन करता हुआ प्रतीत होता है और काम रोकने के पर्याप्त कारण मौजूद हैं. हालांकि, वैधानिक अनुमतियों और अनुपालन से जुड़े पहलुओं को देखते हुए अदालत ने फिलहाल निर्माण कार्य पर रोक नहीं लगाई है. इसके बजाय राज्य सरकार और हाउसिंग बोर्ड से निर्माण की अनुमति देने के कारणों तथा ढांचे की स्थिरता के संबंध में हलफनामा दाखिल करने को कहा गया है.
एसडीएम को आज ही निरीक्षण करने के निर्देश
अदालत ने एसडीएम (शहरी), शिमला को निर्देश दिया है कि वह उसी दिन निर्माण स्थल का दौरा करें और यह जांचें कि वहां कोई खतरनाक पेड़ तो मौजूद नहीं है. यदि निरीक्षण में ऐसे पेड़ों की पहचान होती है, तो एसडीएम को उसी दिन आवश्यक आदेश जारी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि वन विभाग अगले 24 घंटे के भीतर कानून के अनुसार उन पेड़ों को काटने की कार्रवाई कर सके.
इसके अलावा अदालत ने यह सुनिश्चित करने को कहा है कि निर्माण कार्य के कारण स्थानीय निवासियों के आने-जाने के रास्तों में किसी प्रकार की रुकावट पैदा न हो. मामले में अब सरकार और हाउसिंग बोर्ड के हलफनामों के साथ निर्माण की अनुमति, ढांचे की स्थिरता और स्थानीय निवासियों की सुरक्षा से जुड़े पहलुओं पर आगे विचार किया जाएगा. हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 20 अक्टूबर 2026 की तारीख तय की है.
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