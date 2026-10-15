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शिमला में 17 मंजिला व्यावसायिक परिसर के निर्माण पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार और हाउसिंग बोर्ड से जवाब तलब

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला के विकास नगर में पेट्रोल पंप के पास निर्माणाधीन 14 से 17 मंजिला व्यावसायिक परिसर के मामले में राज्य सरकार और हिमाचल प्रदेश हाउसिंग बोर्ड से जवाब तलब किया है. अदालत ने पूछा है कि शिमला डेवलपमेंट प्लान के नियमों के विपरीत इतनी ऊंची इमारत के निर्माण की अनुमति किन परिस्थितियों में दी गई.

इसके साथ ही कोर्ट ने शिमला के एसडीएम (शहरी) को उसी दिन निर्माण स्थल का दौरा करने और वहां मौजूद खतरनाक पेड़ों की स्थिति का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं. न्यायाधीश संदीप शर्मा ने यह आदेश विकास नगर निवासी बेली राम ठाकुर की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किए. मामले की अगली सुनवाई 20 अक्टूबर 2026 को निर्धारित की गई है.

पहाड़ी की कटाई और मलबे से घरों को नुकसान का आरोप याचिकाकर्ता बेली राम ठाकुर ने अदालत में दलील दी कि निर्माण कार्य के लिए पहाड़ी की अवैज्ञानिक तरीके से कटाई की जा रही है. इससे निकलने वाला मलबा नीचे गिरने के कारण उनके और अन्य स्थानीय निवासियों के घरों को काफी नुकसान पहुंचा है. याचिका में सड़क निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई का मुद्दा भी उठाया गया है. याचिकाकर्ता के अनुसार, पेड़ों के कटने और गिरने से आसपास के घरों की छतों पर पेड़ गिरने का खतरा बना हुआ है. याचिका में यह भी कहा गया कि शिमला डेवलपमेंट प्लान के तहत पार्किंग सहित केवल साढ़े चार मंजिला इमारत बनाने की अनुमति है. ऐसे में पहाड़ी की ऊपरी दिशा यानी अपहिल साइड पर 17 मंजिला व्यावसायिक परिसर बनाने की अनुमति दिए जाने पर सवाल उठाए गए हैं. सरकार ने एसपीए और आईआईटी की रिपोर्ट का दिया हवाला सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और हिमाचल प्रदेश हाउसिंग बोर्ड की ओर से अदालत को बताया गया कि इस परिसर के निर्माण को कैबिनेट ने स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, विजयवाड़ा और आईआईटी तिरुपति की रिपोर्ट के आधार पर मंजूरी दी है. सरकार की ओर से यह भी बताया गया कि निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई से संबंधित आवश्यक वैधानिक अनुमतियां पर्यावरण मंत्रालय और वन विभाग से प्राप्त की जा चुकी हैं. निर्माण कार्य कर रही कंपनी ने भी अदालत को आश्वस्त किया कि यदि निर्माण गतिविधियों के कारण स्थानीय लोगों की संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचता है, तो वह सुरक्षा के उचित उपाय करेगी और प्रभावित लोगों को पर्याप्त मुआवजा भी देगी.